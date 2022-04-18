Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Almanya'yı nasıl ikilemde bıraktı?

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Alman siyasetçiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yanlış değerlendirdiklerini kamuoyu önünde kabul ettiler. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bile özür diledi, Moskova'yla ticaret ve enerji üzerinden köprü kurmanın hata olduğunu söyledi.







Sosyal Demokrat Parti (SPD) Dış İlişkiler Sözcüsü Nils Schmid, "Acı bir kabulleniş çünkü 30 yıl Rusya ile diyalog ve işbirliğini savunduk. Şimdi bunun işe yaramadığını kabul etmeliyiz. Bu yüzden, Avrupa güvenliği adına yeni bir döneme girdik" dedi.





Almanya'nın SPD'li Başbakanı Olaf Scholz, Alman Parlamentosu'nda işgalden birkaç gün sonra yaptığı ve şimdi meşhur olan konuşmasında bu yeni dönem için "Zeitenwene" (Dönüm noktası) dedi.





Bu yeni dönem, silah ihracı kurallarını kaldırmak, savunma harcamalarında büyük artış ve Rusya'dan enerji ithaline son vermek anlamına geliyor. Rusya'dan Almanya'ya uzancak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı planları da askıya alındı.



