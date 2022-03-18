Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da ABD silahlarına talebi artırdı

Savunma bütçeleri yükseltiliyor





ABD'den satış sürecini hızlandırmak için adımlar





Reuters'ın özel haberine göre Almanya, F-35 savaş jetlerinden 35 adet satın alma anlaşmasında son imzayı koyma noktasında bulunurken, balistik füzelere karşı savunma sistemleri hakkında da bilgi aldığı belirtildi.Doğu Avrupa'nın birçok ülkesinde de bu yönde adımlar atıldığı gözlemlenirken, Polonya hükümetinden bir yetkili ülkesinin ABD'den acilen Reaper marka SİHA'lar satın almak istediğini ifade etti. Diğer birçok Doğu Avrupa ülkesinin de Rusya'ya karşı başarılar gösteren uçaksavar Stinger ve tanksavar Javelin füzeleri de dahil olmak üzere birçok silah satın alımı için Amerikalılarla görüştüğü kaydedildi.Öte yandan Avrupa'da birçok ülkenin Ukrayna'nın işgalinin ardından savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığı gözlemleniyor. Avrupa'daki belirsiz duruma karşı önlem alma arayışındaki Almanya, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde harcamalarda hızlı bir artışa gidilmesi yönünde kararlar alınıyor.ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin Avrupalı ??müttefiklerinin savunma harcamalarını "iki katına çıkardıklarını" söyledi.Genel olarak ABD savunma anlaşmaları, alıcı ülkelerle Washington arasında yıllarca süren müzakere, onay ve inceleme süreçlerinden geçiyor. Ayrıca Amerikalı silah şirketlerinin satış yapabilmesi için hükümetin onayı gerekiyor.Ukrayna'daki savaştan dolayı oluşan taleplerin görüşülebilmesi ve sürecin hızlandırılabilmesi için ise Pentagon, Savunma Güvenliği İşbirliği İdaresi ile Avrupa Kriz Yönetim Ekibi'nin haftalık toplantılar düzenlediğini belirtiliyor.Amerikalı üst düzey bir Savunma yetkilisi, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ihtiyaçlarını desteklemek, ABD stoklarını hızla yenilemek ve tükenmiş müttefik ve ortak stokları doldurmak için seçenekleri masaya yatırıyor" dedi ve Pentagon'un "tedarik zinciri kısıtlamalarını hafifletmek için yüklenicilerle çalıştığını" da sözlerine ekledi.