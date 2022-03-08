Rusya'nın Ukrayna'yı işgali koca bir 'Sosyal Medya' yalanı mı?





















Hayır, Steven Seagal Ukrayna'da savaşmıyor

















Ve bu kayıt













Ukrayna Başbakan Yardımcısı'nın eşi orduya katılmadı













Bu paylaşımlardan bazıları, savaşın olmadığını, yaşananların "medya uydurması" olduğunu dahi ortaya atabiliyor.BBC İzleme Servisi'nden Shayan Sardarizadeh, bu iddialardan bazılarını inceledi.Genç bir kadın ve erkeği yüzlerinde sahte kan lekeleri ile gösteren video, farklı platformlarda milyonlarca kez izlendi. Bu video Ukrayna'daki savaşın yalan, kurbanlarının da aslında aktör olduğu iddiasıyla paylaşıma sokuldu.Videodaki kişiler gerçekten de aktörler, ancak Ukrayna'da bugün yaşananlarla bir ilgileri yok. Bunlar 2020 yılında Ukrayna'da çekilen Contamin isimli bir yapımda oynayan aktörler.Erkek aktör, Aralık 2020 yılında sette çekilen bir fotoğrafta görülebiliyor.Bir muhabirin, çok sayıda ceset torbası önünde anons çektiği video da viral oldu ve Kremlin saflarındaki sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.Söz konusu videoda, ceset torbalarından birinde hareket gözleniyor.Sosyal medya paylaşımında, videonun Ukrayna'da çekildiği ve "hareketli cesetlerin" de savaşın aslında yalan olduğunu gösterdiği öne sürülüyor.Bu iddia da doğru değil. Bu video, Avusturya'nın Viyana kentinde, Şubat ayının başlarında kaydedildi. Görüntülerbulunuyor.CNN kanalının resmi hesabından atılmış gibi görünen bu tweette, ABD'li aktör Steven Seagal için "Rusya özel kuvvetleri arasında görüldü" deniliyor.Viral olan bu paylaşımı, ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan da Instagram'daki 14 milyon takipçisi ile paylaştı.Ancak aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan aktör, Ukrayna'da savaşmıyor.Bu tweet de muhtemelen, onaylı hesaplardan atılmış tweet izlenimi vermek için yaratılmış bir online araçla oluşturuldu.69 yaşındaki aksiyon filmleri yıldızı geçen hafta Fox News kanalına, iki ülkeyi "bir aile gibi" gördüğünü söyledi ve barışçıl bir çözüm çağrısı yaptı.Joe Rogan da sonrasında bu paylaşımını sildi.Geniş bir kalabalığın, meydanda bir yönetmen tarafından koşma çağrısı ile yönlendirildiği anların farklı kayıtları da paylaşıma sokuldu.İddia, bu videonun Ukrayna'da "elde edildiği" ve medya tarafından paylaşılan bazı videoların üretilmiş olduğuna kanıt olduğu söylendi.Ancak aslında bu anlar 2013 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde çekilen bilim kurgu filmi "Planet Earth Invasion" çekimlerinden.Filmin yönetmeni Simon Cox, Twitter mesajında "çekimlerin bu şekilde kullanılmasından şoke olduğunu" söyledi.Sosyal medyada Ukrayna Başbakan Yardımcısı'nın eşi olduğu söylenen bir asker fotoğrafı da dolaşıma sokuldu.Ancak Ukrayna'nın bir devlet başkanı yardımcısı bulunmuyor, dolayısıyla böyle bir kişi de yok.Bu sahte paylaşım, fotoğraftakinin Ukrayna first lady'si Olena Zelenska olduğu şeklinde de dolaşıma sokuldu.Orijinal fotoğraf Kiev'de bir askeri yürüyüş sırasında çekildi. Fotoğraftaki gerçek bir Ukrayna askeri.