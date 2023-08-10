Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın yeni tarih kitabında tuhaf iddia: Ukrayna'yı işgal etmeseydik medeniyet biterdi /10 Ağustos 2023 09:06

Rusya'nın yeni tarih kitabında tuhaf iddia: Ukrayna'yı işgal etmeseydik medeniyet biterdi

Moskova’daki yetkili makamlar, Ukrayna’nın işgalini meşru göstermeye çalışan ve Batı'yı Rusya’yı yıkmaya çalışmakla suçlayan yeni bir ders kitabını kamuoyuna açıkladı.

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Rus medyasında yer alan kitaptan örnek metinlere göre, çocuklara Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna’ya karşı “özel askeri operasyonunu” başlatmasaydı, medeniyetin sona ereceği öğretiliyor.

“Rus tarihi 1945–21. Yüzyılın başları” adlı kitabın yazarlarından biri, daha önce Rusya Kültür Bakanlığı yapan sonra da Cumhurbaşkanı Danışmanı olan Vladimir Medinski.

Bu, Rus okullarında Rusya’nın Şubat 2022’deki Ukrayna işgalinden sonra bu olaydan bahseden ilk Rus ders kitabı olacak.

Eylül’den itibaren Rus okullarındaki ortaöğretimin son yılında, 17-18 yaş grubunun okuduğu 11. sınıfta okutulacak.
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