S-400'den sonra şimdi de...

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabileceğini belirtti.





Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye sunulacak olası destek hakkında açıklamalarda bulundu.





Şugayev, Rusya'nın 'yalnızca kendi tüketimine yönelik' ustalık bilgisine (know-how) sahip olduğunu ve yapılması gereken tek şeyin motor düzenekleri, uçak ekipmanı veya herhangi bir şey de olmak üzere hangi alanda yardım sağlanabileceğine karar verilmesi olduğunu ifade etti.





"ÇALIŞMA GRUPLARI DÜZEYİNDE İSTİŞARELER YÜRÜTÜLÜYOR"





"Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yapacağız" diye konuşan Şugayev, bu aşamada Türk tarafıyla ilgili çalışma grupları düzeyinde istişareler yürütüldüğünü söyledi.





YENİ S-400 ANLAŞMASI





Bu arada Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini öngören anlaşmayla ilgili müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.