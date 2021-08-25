Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar /25 Ağustos 2021 21:47

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar

İstanbul Boğazı'nda arızalanan 88 metre boyundaki boş petrol tankerinin Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuruçeşme önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan 88 metre boyundaki boş petrol tankerinin Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli’den Kavkaz’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan 88 metre boyundaki AQUA MARİNE adlı boş vaziyetteki petrol tankeri, KURTARMA-12 römorkörümüz ve kılavuz kaptanımızın refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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