S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yaptı.



S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.



Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.



Bir diğer kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, geçtiğimiz mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.



Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmişti.

