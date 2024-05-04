Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti /04 Mayıs 2024 00:06

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yaptı.

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.

Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, geçtiğimiz mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmişti.
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