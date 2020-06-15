Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden Başak Demirtaş'a destek ziyareti /15 Haziran 2020 20:07

Saadet Partisi'nden Başak Demirtaş'a destek ziyareti

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Başak Demirtaş’a destek ziyaretinde bulundu. İktidarın kutuplaştırıcı dil kullandığını belirten Bozan, “Partiler düşman değil, rakiptirler” dedi.

SHABER3.COM

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik Twitter’da yapılan cinsiyetçi saldırıya tepkiler devam ediyor. Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Başak Demirtaş’ı ziyaret etti. Eşi ve partisinin kadın kolları başkanıyla destek ziyaretinde bulunan Bozan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bu ahlaksız paylaşımı yapan kişi, kişiler ve zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

‘İKTİDAR KUTUPLAŞTIRICI DİLDEN VAZGEÇMELİDİR’

Hükümete eleştirilerde bulunan Bozan, “Partiler, farklı fikir, düşünce ve programlara sahip oldukları için ayrı teşkilatlanmakta ve iktidar için siyasi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Siyasi partiler, program, fikir ve icraatlarıyla mücadele etmelidirler. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil, rakipleridirler. AKP iktidarının, kendileri dışındaki tüm muhalefete karşı kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve terörize edici bir dil kullanması sonucu, maalesef toplum içinde kin ve düşmanlık duygularının zeminini oluşturmaktadır. Daha önce Malatya Pütürge’de seçim günü Saadet Partili iki sandık görevlisine saldırı yapılmış, iki parti mensubumuz hayatını kaybetmişti” dedi.

‘SİYASİLERİN AİLELERİYLE UĞRAŞMAK AHLAKSIZLIKTIR’

“Bunun son bir örneği de, tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada yapılan ahlaksız paylaşımdır” diyen Bozan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bu ahlaksız paylaşımı yapan kişi, kişiler ve zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum. Bu vesile ile, bugün ben, eşim, kadın kolları başkanımız ve kadın kolları teşkilat mensuplarımızla beraber, Başak Demirtaş Hanım’ı evinde ziyaret ettik. Bu saldırıyı tüm kadınlara yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve iktidarın kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve herkesi terörize eden söylemlerinin bir yansıması olduğunu ifade ettik. Biz Saadet Partisi olarak, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği, huzur, barış, adalet, hak, hukuk ve kardeşliği için, iletişim kanallarının açık tutulmasının gerektiğini, farklılıklarımızı ayrıştırıcı değil bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Benzer olayların olmaması için, faillerin hak ettikleri cezayı almalarını ve bundan sonra iktidarın kutuplaştırıcı dili terk ederek, barışçıl ve kucaklayıcı dil kullanmasını diliyorum.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partisi'nden Başak Demirtaş'a destek ziyareti Sonraki Haber >>

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:47