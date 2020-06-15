Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan para transferi özelliği geliyor /15 Haziran 2020 20:14

WhatsApp'tan para transferi özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, bazılarını sevindirecek, bazı kullanıcıları ise üzecek yeni bir özelliği devreye koydu. Uygulama üzerinden artık para gönderimi yapılabilecek.

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Platform, sistemi ilk olarak Brezilya'da başlattı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu.

Sistem daha önce 2018'de Hindistan'da da denenmişti. Şirketin, Hindistan'ın arkasındaki en büyük ikinci pazarı olan Brezilya'da 120 milyondan fazla bireysel kullanıcısı var.

WhatsApp'ın operasyon sorumlusu Matt Idema "Brezilya'da WhatsApp hem insanlar hem de küçük işletmeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dijital ödemelerin büyümesine, küçük işletmelerle dijital ekonominin büyümesine ve finansal içermenin desteklenmesine yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Idema, Brezilya'daki küçük işletmelerin çoğunun WhatsApp'ı soruları yanıtlamak veya katalog göndermek için pazarlama aracı olarak kullandığını söyledi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Nisan ayında şirketin WhatsApp'taki işletmeler için araçlar geliştirdiğini aktardı.Ödeme sistemi Facebook Pay'ı kullanacak bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden yaptığı paylaşımda Banco do Brezilya, Nubank, Sicredi ve Brezilya'daki şirketlerin önde gelen ödeme işlemcisi Cielo da dahil olmak üzere yerel bankalarla çalışıldığını söyledi.

Whatsapp'ta ödemeleri yaygınlaştırılan ilk ülkenin Brezilya olduğunu ve daha fazlasının da yakında geleceğini sözlerine ekledi.
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