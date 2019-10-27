Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi'nin eski liderinin oğlu İyi Parti'ye geçti /27 Ekim 2019 00:06

Saadet Partisi'nin eski liderinin oğlu İyi Parti'ye geçti

Saadet Partisi'nin eski genel başkanlarından Mustafa Kamalak'ın oğlu Mustafa Furkan Kamalak, İyi Parti'ye geçti. Oğul Kamalak daha önce Saadet Partisi'nde milletvekili adayı da olmuştu.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski başbakan Necmettin Erbakan’ın 2011’deki vefatının ardından 2016’ya kadar iki dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İyi Parti’ye geçti.

Saadet Partisi’nden milletvekili adayı olmuştu

Oğul Kamalak 27. dönem seçimlerinde Saadet Partisi’nin Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıydı.

İyi Parti’nin ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan oğul Kamalak, bu partiye geçişini şu sözlerle duyurdu:

"Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim."

Kamalak yaptığı değerlendirmede Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmasının yanlış ve yakışıksız olacağını belirterek, İyi Parti’ye geçiş nedenini şu sözlerle açıkladı:

Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm.
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