Saadet ve Gelecek'ten resmi açıklama: Abdullah Gül, 3 partiyi birleştirip başına geçecek mi?

YRP'yi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, SP GİK üyesi Hamdi Sürücü, SP Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Furkan Kılıçoğlu; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın, GP Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan ve GP Yönetim Kurulu üyesi İsmail Doğuhan Bulut ziyaret etti.





İddiaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, "Buyursun gelsin, başımızın üstüne. Bizim kapımız herkese açık. Biz zaten Gelecek Partisiyle bir aradayız. Meclis'te grubumuz var. Bizim kapımız açık ama Saadet Partisi'nin kongresi 30 Haziran'da yapılmış olacak. Kongreye tek isimle gireriz diye düşünüyoruz. Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok" dedi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Erkan Serbest, Kadın Kolları Ar-Ge Başkanı Merve Güner, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'dan oluşan heyet ağırladı.Yeniden Refah Partisi'ni Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, CHP ve DSP heyetleri de ziyaret etti.Ziyarette, "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği" iddiası gündeme geldi.Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise "Bu iddia bize son derece yabancı ve uzak. Abdullah Bey'le yakinen görüşen biriyim. Abdullah Bey'in böyle bir talebi ve niyeti yok. Şu anda böyle somut bir şey yok. Saadet Partisi'ndeki yeni genel merkez oluşumuna göre durum tekrar değerlendirilir" diye konuştu.YRP'li Doğan Aydal da "Ben çok ihtimal vermiyorum. Abdullah Bey Kayserilidir iyi hesap yapar" ifadesini kullandı.