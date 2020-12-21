Sabancı kiracısı ile icralık oldu

İş insanı Işık Keçeci Aşur, Suzan Sabancı Dinçer'in İstanbul Boğazı'ndaki yalısını kiraladı. Ancak Aşur, sözleşme şartlarını yerine getirmeyip 6 aylık kira bedelini ödemedi.



Yalıya gelen 35'inci İstanbul İcra Müdürlüğü memurları, Aşur’un evinde bulunan bazıları 25 bin euro (yaklaşık 234 bin TL) değerindeki 30’un üzerindeki lüks marka çantayı haczetti







Sabancı Holding'in amiral gemisi Akbank'ın yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı Dinçer tahliye taahhütnamesine rağmen evi boşaltmayan ve kira ödemeyen Aşur hakkında avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla icra takibi başlatmıştı.





35. İstanbul İcra Müdürlüğü memurları, 2020/26887 E. sayılı dosyanın takibi için geçen hafta yalıya gitti.





"ÇANTALAR PAHALI, ELDİVEN TAKIN LÜTFEN!"





Aşur'un evinde bazıları 25 bin euro değerinde olan 30'un üzerinde lüks marka çanta bulundu. Aşur, çantaların kıymetli olduğunu söyleyip haciz sırasında eldiven takılmasını ve hassas davranılmasını istedi. Haciz memurları bu talebi titizlikle yerine getirdi.





Işık Keçeci Aşur şu açıklamayı yaptı: "Mahkemelik bir olay yok, o yanlış! Ben Dinçer Ailesi'yle yıllarca iyi arkadaşlık yaptım. Ancak onlar bana karşı anlayış göstermediler. Ben bu yaptıklarını, belden aşağı bir hareket olarak görüyorum."