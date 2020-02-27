Samanyolu Haber /Gündem / Sabancı'dan Çin büyükelçisine şok! /27 Şubat 2020 12:18

Sabancı'dan Çin büyükelçisine şok!

Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'i üniversite öğrencilere konferans vermesi için davet etti. Ancak rektörlük "Koronavirüs salgını" gerekçesi ile son anda programı iptal etti.

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Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü davetlisi olarak Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin dün akşam üniversite öğrencileriyle yapması öngörülen görüşmesi okul yönetiminin ısrarı üzerine ertelendi.

Çin Başkonsolosluğu, Koronavirüs sebebiyle böyle bir karar alınmasından duyulan üzüntüyü şöyle dile getirdi: “Böyle bir değişiklik, asılsız paniğin Türkiye kamuoyunda ne kadar yaygın olduğunun yeni bir delili.” 

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin Sabancı Üniversitesi programı rektörlük tarafından iptal edildi.
 
Başkonsolosluğun resmi Twitter hesabında, “İşte bu yüzden, gerçek ve doğru bilgiyi aktarmak amacıyla, üniversitenin rahmetli kurucu rektörü Sn. Tosun Terzioğlu'nun ‘Matematik insan zekâsının ortak anıtıdır’ sözünden ilham alarak rakamlarla salgını ve Çin'i anlatan metni hazırladık. Sevgili öğrencilere ve bütün kamuoyuna doğru ve gerçek bilgiyi arz ederiz.” denilerek 5 sayfalık bir açıklama yapıldı.

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