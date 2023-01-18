SADAT krizinde ilginç iddia: Kılıçdaroğlu'nun yayınında reklam vermemiz için bizi tv100 aradı

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tv100’de çıktığı programda, SADAT reklamının yayınlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Kanal, Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı. 'Reklam vermek ister misiniz?' dedi. Mademki kanal uygun görüyor biz de reklam verdik” dedi.







Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Melih Tanrıverdi, tv100'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayını öncesi kendilerini arayarak "Reklam vermek ister misiniz?" diye sorduğunu söyleyen Tanrıverdi, "Reklam verirken tabi ilk önce az önce konuştuğumuz program için. Sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile söyleşisi vardı. O programı için verdik. Daha sonra kanal Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dedi. Reklam portföylerine girdiğimiz için herhâlde program olduğunda haberdar ediyorlar. Bizim hedef kitlemiz değildi. Dolayısıyla mademki kanal uygun görüyor biz de reklam vermeyi uygun gördük." dedi.





NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100'de, Kılıçdaroğlu'nun "paramiliter kuruluş" olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan tv100, yaşanan olayın sorumlusunun reklam genel müdürü ve yayın sorumlusu olduğunu söyleyerek işten çıkarmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın reklamına dair "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.





SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, TV100’deki reklamın planlı bir şekilde verildiğini, Kılıçdaroğlu’nun yayına çıkacağı tarihin bir CHP’li tarafından kendilerine verildiğini iddia etmiş, "2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL’lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim. Aslında ben Halk TV veya Tele 1’e istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV 100’ü tercih etmiş. Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz. Hem de 750 liralık (reyting / izlenme oranı meselesi). Etkili reklam için Halk TV veya Tele 1 planlıyorduk. Hafta ortası CHP’den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu’nun Dündar’la yapacağı programın cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor… Değil mi Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullanmıştı.







