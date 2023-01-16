Kriz çıkaran SADAT reklamı RTÜK gündeminde

Taşçı reklamın, RTÜK’ün “Yayınlar şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” maddesinin ihlal ettiğini söyledi ve bunun toplantı gündemine alınmasını talep etti.



CHP lideri Kılıçdaroğlu bu şirketin Türkiye’de seçim güvenliğini tehdit edebileceğini söylemiş ve önünde bir basın açıklaması yapmıştı.

SADAT’ın CEO’su Melih Tanrıverdi ise dün Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük.



“Reklam departmanımız 1.500 TL’lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim. Aslında ben Halk TV veya Tele 1’e istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV 100’ü tercih etmiş.”



CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu reklam hakkında “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” paylaşımında bulunmuştu.



Olayın ardından dün bir açıklama yapan TV100 yönetimi ise SADAT yetkililerinin paylaşımlarının ahlaka sığmadığını söylemiş ve bu olaya neden olan Reklam Genel Müdürü ve Yayın Sorumlusu’nun işlerine son verildiğini açıklamıştı.