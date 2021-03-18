Samanyolu Haber /Dünya / Saddam'ı idam eden hakimden yıllar sonra gelen itiraf /18 Mart 2021 12:02

Saddam'ı idam eden hakimden yıllar sonra gelen itiraf

İkinci Körfez Savaşı'nın ardından devrilen ve ardından da yakalanarak idam edilen Saddam Hüseyin'in davasının görüldüğü mahkemede özel yargıç olarak görev yapan Rızgar Muhammed Emin, Saddam'ın idam kararının çok önceden verildiğini söyledi.

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Rudaw'ın haberine göre, Emin, Saddam'ın idam edileceğini bildiğini söyledi ve, "Duceyl davası ile ilgili 8 kişinin yargılanması kararı vardı. Bunlardan dördü hakkında idam kararı verilmesi önceden kararlaştırılmıştı. Diğerleri için ise hangi cezayı alacakları çok önemli görülmüyordu" ifadelerini kullandı. 

Yargıç Emin şunları söyledi:

"Duceyl davası nedeniyle ne dönemin Irak Devrim Mahkemesi Hakimi ve ne de Saddam Hüseyin’in idam edilmemesi gerekiyordu. Çünkü Saddam, Cumhurbaşkanı olarak Özel Mahkeme’nin olayla ilgili soruşturma açılması kararını imzalamıştı. Bizzat kimseyi idam ettiği ya da birilerinin idam edilmesine dönük imzaladığı bir karar yoktu. Hatta bize bir video getirdiler izledik; orada, mahkemeye soruşturma yapılması talimatı veriyor. Bir yetkilinin ‘soruşturun’ demesi ‘soruşturma’ sözcüğü kullanması normaldir.

Ama işte konuşmamızın bir bölümünde de söylediğimiz gibi, diktatör sistemler çok büyük hatalar yapıyorlar. Bu hatalardan biri de özel yetkili mahkemeler kurmalarıdır. Bu mesele için de (Duceyl suikasti) özel mahkemeye gerek yoktu. Cumhurbaşkanıydı ve ona suikast girişiminde bulunulmuştu. Fakat bu tür devlet başkanlarının bir çoğu, danışmanları da böyle kararlar alarak çok büyük hata yapıyorlar."

8 Temmuz 1982'te Şii Arapların yaşadığı Duceyil kentine aşiret liderleriyle görüşmeye giden dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in konvoyuna kalabalıktan ateş açıldı. Olay esnasında Irak Ordusu'na ait helikopterler vatandaşlara rastgele ateş etti.

Olayın ardından yüzlerce kişi tutuklandı, işkence gördü. Irak Devrim Mahkemesi’nin kararı ile 143 kişi idam edildi.

2005 yılında, Duceyl Katliamının sorumluları kabul edilen Saddam Hüseyin, dönemin Irak Halk Ordusu lideri Taha Yasin Ramazan, dönemin İstihbarat Şefi ve Saddam’ın üvey ağabeyi Barzan İbrahim Tikriti ve dönemin Devrim Mahkemesi Başkanı Hamid el Bender yargılandılar.

2006'da ise ismi geçen 4 sorumlu idam cezasına mahkûm oldu, aynı davada yargılanan olayın sorumlularından diğer 4 kişi ise 15 yıl hapse mahkûm edildi.

Saddam Hüseyin Kurban Bayramı’na denk gelen 30 Aralık 2006'da, Barzan İbrahim Tikriti ve Hamid Awad el Bender 15 Ocak 2007'de, Taha Yasin Ramazan ise 20 Mart 2007'de asılarak idam edildiler.
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