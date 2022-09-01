Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 tabloyu yine unuttu

Bakanın bu açıklamasının ardından vakaların açıklanması ‘unutulmaya’ başladı.
Buna rağmen vakalar yaklaşık üç hafta boyunca açıklanmamış, ardından açıklanan 13-19 Haziran’a ilişkin haftalık tabloda toplam vaka sayısının 15 bini gördüğü anlaşılmıştı.
Sağlık Bakanlığı, bunun ardından vaka sayılarını açıklamayı yine ‘unuttu.’ Bakanlığın Covid-19 verilerinin paylaşıldığı sitede 8-14 Ağustos verileri yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı/ Açıklanan son Haftalık Covid-19 Tablosu
En son 31 Ağustos’ta aşılama verilerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, iki haftadır Covid-19 vaka tablosunu açıklamıyor.