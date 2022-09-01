Samanyolu Haber /Sağlık / Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 tabloyu yine unuttu /01 Eylül 2022 11:46

Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 tabloyu yine unuttu

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran’dan itibaren haftalık duyurulacağı açıklanan Covid-19 tablosunu ikinci kez ‘unuttu.’ Bakanlık aşılama verilerini güncellerken, iki haftadır tabloyu açıklamıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabından Covid-19 tablosunu artık haftalık yayımlanacağını şu mesajla duyurmuştu: “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran’dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

Bakanın bu açıklamasının ardından vakaların açıklanması ‘unutulmaya’ başladı.

Buna rağmen vakalar yaklaşık üç hafta boyunca açıklanmamış, ardından açıklanan 13-19 Haziran’a ilişkin haftalık tabloda toplam vaka sayısının 15 bini gördüğü anlaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, bunun ardından vaka sayılarını açıklamayı yine ‘unuttu.’ Bakanlığın Covid-19 verilerinin paylaşıldığı sitede 8-14 Ağustos verileri yer alıyor.


Sağlık Bakanlığı/ Açıklanan son Haftalık Covid-19 Tablosu

En son 31 Ağustos’ta aşılama verilerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, iki haftadır Covid-19 vaka tablosunu açıklamıyor.
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