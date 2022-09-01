İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar arasında 'işkence mağdurları var'

Buna göre, Ruanda'ya gönderilmek üzere seçilen sığınmacıların birçoğu, geçmişte işkenceye maruz kalmış.



BBC Türkçe'nin haberine göre Medical Justice (Sağlıkta Adalet) adlı yardım kuruluşuna bünyesindeki doktorlar, sığınmacıların nasıl seçildiğiyle ilgili çalışmalarının parçası olarak, gönderilmesi planlanan sığınmacılarla görüştü.

51 kişiyi muayene eden doktorlar, 36 kişiyle ilgili detaylı bilgi edinebildi. Bu kişilerin tamamının İngiltere topraklarına, küçük sandallarla giriş yaptığı belirlendi.

Şimdiye kadar 17 kişinin muayenesi tamamlandı.





Elde edilen sonuçlara göre:





17 kişiden 14'ünün geçmişte işkenceye maruz kaldığına ilişkin klinik bulgular mevcut. Altı tanesinin ise insan kaçakçılığı mağduru olması muhtemel.

15 sığınmacının travma sonrası stres bozukluğu ya da başka bir akıl sağlığı sorunu var.

11 kişi geri gönderme merkezinde bulunduğu sürede intiharı düşünmüş. Bir kişi, iki kez intihara kalkışmış.

Medical Justice vakfından Dr. Rachel Bingham, "Raporumuz, gönderilmesi planlanan arasında çok yüksek oranda işkence kanıtları, insan kaçakçılığı mağduriyeti gibi nitelikleri ortaya koyuyor" dedi ve uygulamanın bu kişiler için zarar veren niteliğinin altını çizdi:





"Bir doktor olarak beni asıl şoke eden, kişilerin bu politikaya maruz bırakılmadan önce risk değerlendirmesi yapılması ihtiyacının tamamen yok sayılması."





İçişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi ise Medical Justice doktorlarının yaptığı değerlendirmeye karşı çıktı:





"En başından beri, güvenlik sorunu yaşayacak kimsenin gönderilmemesi konusunda netiz. Ruanda ile ilgili değerlendirmemiz, bu ülkenin güvenli olduğu yönünde."





İngiltere'de hükümet, yasa dışı yollarla ülkeye giren sığınmacılardan bazılarını Ruanda'ya gönderme doğrultusundaki kararını Nisan ayında açıklamıştı. O zamandan beri karara hem muhalefetten hem de iktidar partisinin bazı öne çıkan isimlerinden çok sayıda eleştiri geldi.

Haziran ortasında plan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) engeline takıldı.

AİHM uçakla Ruanda'ya gönderilmesi planlanan yedi kişiden birinin başvurusunu öncelikli olarak incelemiş ve bu kişinin İngiltere'den gönderilemeyeceğine hükmetmişti.

AİHM kararı sonrası, yapılması planlanan ilk uçuş son anda iptal edildi.

Birçok yardım vakfı ve kuruluş tarafından da karara ilişkin dava açıldı.

Gelecek hafta, bu yöndeki davalardan birisi daha görülecek ve hükümetin planının akıbeti biraz daha netlemiş olacak.



