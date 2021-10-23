Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık çalışanlarına 'heykel' şoku! /23 Ekim 2021 15:41

Sağlık çalışanlarına 'heykel' şoku!

Denizli'de sağlık çalışanlarına ithafen yapılan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada gündem olan heykeller için “Heykel sanatına hakaret” ifadesi kullanılırken, vatandaşlar da “Çocuklarımız korkabilir” yorumu yaptı.

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Türkiye’de birkaç yıldır belediyeler arasında adeta bir furyaya dönüşen “kötü heykel” performansı bu kez Denizli’de sergilendi. Merkezefendi Belediyesi’nin sağlık çalışanlarının koronavirüs pandemisinde yaşadığı zorluklara değinmek ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla yapılan heykeller estetik ve mimari açıdan eleştiri konusu oldu. Sosyal medyadaki yorumlarda binlerce yıl önce yapılan heykellerle 2021 yılında Denizli’ye dikilen heykeller karşılaştırıldı.

NTV’deki habere göre; Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve spor aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller de konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller tartışma konusu oldu.



Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Yavuz Aki, “Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir” dedi.

‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ’

Denizli’de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, “Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Objeler sağlık çalışanlarının dünyaya faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır” dedi.
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