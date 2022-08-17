Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık emek ve meslek örgütlerinden 'şehir hastanesi' itirazı /17 Ağustos 2022 22:05

Sağlık emek ve meslek örgütlerinden 'şehir hastanesi' itirazı

Yenileri yapılmaya devam edilen 'şehir hastanelerine' vatandaşlar ve sağlık örgütlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dev Sağlık İş Sendikası, açılması beklenen Etlik Şehir Hastanesi’ne dair itirazlarını ifade etti.

SHABER3.COM

Konumları ve maliyetleri gibi başlıklar altında eleştiri konusu olmaya devam eden şehir hastanelerine yenileri eklenirken, farklı itirazlar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dev Sağlık İş Sendikası, açılması beklenen Etlik Şehir Hastanesi’ne dair itirazlarını ifade etti.

Evrensel'de yer alan habere göre Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dev Sağlık İş Sendikası, açılması beklenen Etlik Şehir Hastanesi’ne dair açıklama yaptı. Açıklamada kurumlar projenin teslim edilme süresi ve toplam süresi ile şirketin projeye “uzun süre ara vermesi” başlığında 3 noktada neden itiraz ettiklerini anlattı.

Açıklamada 22 Ekim 2013 tarihinde temeli atılan 3 bin 624 yataklı Etlik Şehir Hastanesi’ne 1,1 milyar avro yatırım bedeli öngörüldüğünü, sözleşme bedelinin ise 2,2 milyar avro olduğu hatırlatıldı.

Projenin toplam süresinin 28,5 yıl olduğuna değinen kurumların ilk itirazı bu meseleye oldu. Açıklamada “Firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle proje  3 yıl 6 ay değil, 8 yıl 9 ay sürmüştür. İnşaat süresindeki uzama işletme süresinden düşmelidir. Yani firmanın toplam işletim süresi 25 yıl değil, 20 yıl olmalıdır” denildi.

İkinci itirazda projenin teslim edilme süresine yapıldı. Açıklamada “Projenin tamamlanıp 2017 yılında teslime dilmesi gerekirdi. Hastane açıldıktan sonra 24 yıl süreyle hastanenin Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş hizmetleri firma tarafından sunulacaktır. Tesise ilişkin hizmet bedeli uygulamasında 5 yılda bir Pazar (piyasa) Testi ile yeni ihalelerin yapılması gerekmektedir. Şirket hastaneyi 2017’de teslim etseydi bu yıl içinde bu hizmetlerde ihalenin yenilenmesi gerekiyordu. Sağlık Bakanının meclis bütçe sunumlarında ifade ettiği 5 yılda bir ihalenin yapılması kamu yararı sağlayacağı yönündeki ifadesi projenin geç teslimi nedeniyle mümkün olmayacaktır” denildi.

Son itiraz ise şirketin projeye uzun süre ara vermesine oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık emek ve meslek örgütlerinden 'şehir hastanesi'... Sonraki Haber >>

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:09:17