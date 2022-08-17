Sağlık emek ve meslek örgütlerinden 'şehir hastanesi' itirazı

Konumları ve maliyetleri gibi başlıklar altında eleştiri konusu olmaya devam eden şehir hastanelerine yenileri eklenirken, farklı itirazlar da gündeme gelmeye devam ediyor.





Bu kapsamda Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dev Sağlık İş Sendikası, açılması beklenen Etlik Şehir Hastanesi’ne dair itirazlarını ifade etti.



Evrensel'de yer alan habere göre Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dev Sağlık İş Sendikası, açılması beklenen Etlik Şehir Hastanesi’ne dair açıklama yaptı. Açıklamada kurumlar projenin teslim edilme süresi ve toplam süresi ile şirketin projeye “uzun süre ara vermesi” başlığında 3 noktada neden itiraz ettiklerini anlattı. Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dev Sağlık İş Sendikası, açılması beklenen Etlik Şehir Hastanesi’ne dair açıklama yaptı. Açıklamada kurumlar projenin teslim edilme süresi ve toplam süresi ile şirketin projeye “uzun süre ara vermesi” başlığında 3 noktada neden itiraz ettiklerini anlattı.

İkinci itirazda projenin teslim edilme süresine yapıldı. Açıklamada “Projenin tamamlanıp 2017 yılında teslime dilmesi gerekirdi. Hastane açıldıktan sonra 24 yıl süreyle hastanenin Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş hizmetleri firma tarafından sunulacaktır. Tesise ilişkin hizmet bedeli uygulamasında 5 yılda bir Pazar (piyasa) Testi ile yeni ihalelerin yapılması gerekmektedir. Şirket hastaneyi 2017’de teslim etseydi bu yıl içinde bu hizmetlerde ihalenin yenilenmesi gerekiyordu. Sağlık Bakanının meclis bütçe sunumlarında ifade ettiği 5 yılda bir ihalenin yapılması kamu yararı sağlayacağı yönündeki ifadesi projenin geç teslimi nedeniyle mümkün olmayacaktır” denildi.





Son itiraz ise şirketin projeye uzun süre ara vermesine oldu.



Açıklamada 22 Ekim 2013 tarihinde temeli atılan 3 bin 624 yataklı Etlik Şehir Hastanesi’ne 1,1 milyar avro yatırım bedeli öngörüldüğünü, sözleşme bedelinin ise 2,2 milyar avro olduğu hatırlatıldı.Projenin toplam süresinin 28,5 yıl olduğuna değinen kurumların ilk itirazı bu meseleye oldu. Açıklamada “Firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle proje 3 yıl 6 ay değil, 8 yıl 9 ay sürmüştür. İnşaat süresindeki uzama işletme süresinden düşmelidir. Yani firmanın toplam işletim süresi 25 yıl değil, 20 yıl olmalıdır” denildi.