Samanyolu Haber /Gündem / 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler İzmir’de anıldı /17 Ağustos 2022 21:59

17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler İzmir’de anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde TMMOB İzmir İl Koordinasyonu ve Kent Konseyleri anma etkinliği düzenledi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde TMMOB İzmir İl Koordinasyonu ve Kent Konseyleri anma etkinliği düzenledi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki basın açıklamasına Meslek Odaları, İzmir Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi, Karabağlar Kent Konseyi, Buca Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur katıldı.

Açıklama öncesi Şantiye Tozu Tiyatrosu kısa bir oyun sergiledi.

Ortak basın açıklamasını okuyan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, depremin üzerinden 23 yıl geçmiş olmasına rağmen yeterli önlem alınmadığını söyledi.

Ayatar, “23 yılda afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı, binalarımız depreme dayanıklı hale getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma alanları oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim senaryoları hazırlanmadı. Bu süre içinde imar planları depreme hazırlıklı şehirler meydana getirmek için değil, kentsel rantın dağıtılması için bir araç olarak kullanıldı. Parsel bazında yapılan imar tadilatları ile ormanlık alanlar ve su havzaları dere yataklarıyla birlikte yapılaşmaya açıldı” diye konuştu.

“GÜVENSİZ YAPILAR DERHAL BOŞALTILMALI”

Ülke genelindeki riskli yapıların tespit edilip güvenli hale getirilmesi gerektiğini hatırlatan Ayatar, “Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki güvensiz yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır. Güvenli yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçlerin sağlıklı işletilebilmesi için meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmelidir” dedi.
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