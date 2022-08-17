Lenovo'dan ısınan telefonları soğutacak buluş

Lenovo, birçok akıllı telefon kullanıcısının sıkıntı çektiği ısınma problemi ile ilgili çok önemli bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Lenovo'nun yarın tanıtımını yapmayı planladığı yeni Legion Y70 modeli ile telefonda oyun oynamayı seven kullanıcılara hitap edecek. Aynı zamanda markanın yeni amiral gemisi pek çok telefon kullanıcısı tarafından yaşanan ısınma problemine de yenilikçi bir çözüm getirecek.







Yeni özellik ile firma sadece 0.55 mm kalınlığında bir oda ile bu soruna çözüm sunacak. VC (buhar bölümü) soğutma sistemini kullanacak olan cihaz inceliğinden ödün vermeyecek. Bu nedenle sadece 7.99 mm kalınlıkla piyasaya sunulacak.





Dünyanın ilk 5G'li bilgisayarı Lenovo Yoga 5G, CES 2020 etkinliğinde tanıtıldı. 5G teknolojisini ilk kez bilgisayarda kullanma başarısı gösteren Lenovo, sektörde yeni bir rekabeti başlatmış oldu.







Oyuncular için güçlü işlemci!







Lenovo yeni tanıtacağı Legion Y70 modelinde 6.67 inç AMOLED bir ekrana yer verecek. Aynı zamanda oyun oynamayı seven kullanıcılarını düşünerek Snapdragon 8 + Gen 1 işlemcisini kullanacak. Bunlarla birlikte firma kullanıcılarına 16 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği sunacak. 5100 mAh kapasiteye sahip bir batarya ve 67 W hızlı şarj özelliği olacak. Android 12 ile piyasaya sunulacak olan Legion Y70, 50 Megapiksel OIS destekli kamerayla kullanıcılarına 8K video çözünürlüğü sunacak.