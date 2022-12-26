Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Turizmi için Türkiye'ye gideceklere uyarı /26 Aralık 2022 12:42

Sağlık Turizmi için Türkiye'ye gideceklere uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye sağlık turizmi için seyahat edecek vatandaşlarını uyararak, 2019’dan bu yana Türkiye’de sağlık hizmeti alan 22 vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

SHABER3.COM


Bakanlığın resmi internet sitesinde “seyahat tavsiyeleri” başlığı altında İngiliz vatandaşlarına seyahat edecekleri ülkeye gitmeden önce çeşitli tavsiyelerde ve uyarılarda bulunuluyor.

Bu uyarılar arasında, ülkeler için değişiklik gösterse de genellikle güvenlik, sağlık, terör, doğal afetler, para gibi başlıklar bulunuyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı belli aralıklarla ülkelerdeki gelişmelere göre “seyahat tavsiyesi” sitesini yeniliyor.

Bakanlık Türkiye ile ilgili son tavsiye değişikliğini ise 21 Aralık’ta yaptı ve “sağlık” başlığı altındaki “Türkiye'de tıbbi/cerrahi/diş tedavisi görmeyi düşünen turistler için” bilgilerini güncelledi.

Sağlık turizmi kapsamında, her yıl çok sayıda İngiliz vatandaşının diş tedavisi, ameliyat ve estetik ameliyat olmak için Türkiye’yi tercih ettiğinin belirtildiği Bakanlık açıklamasında, tıbbi prosedürlerin standardının ve tedavi şekillerinin dünya genelinde farklılıklar gösterdiğine dikkat çekildi.

Türkiye’den sağlık hizmeti almayı düşünen İngiliz vatandaşlarının kendi araştırmalarını yapmalarının tavsiye edildiği seyahat uyarısında, “Yurtdışında tıbbi tedavinizin düzenlenmesinde mali çıkarı olan özel şirketlere güvenmek akıllıca değildir. Ocak 2019'dan bu yana sağlık turizmi ziyaretleri sonrasında Türkiye'de hayatını kaybeden 22 İngiliz vatandaşı olduğunu biliyoruz” denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sağlık turizmi için Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarından Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış yerlere başvurmalarını isteyerek, bu konuda bilgiler içeren “healthturkiye.com” sitesine yönlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında 670 binden fazla kişi sağlık turizmi için Türkiye’ye geldi.

Yine TÜİK verilerine göre sağlık ve tıbbi nedenlerle Türkiye’ye gelen yabancıların oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5, ikinci çeyreğinde yüzde 2,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Turizmi için Türkiye'ye gideceklere uyarı Sonraki Haber >>

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:10