Sağlık Turizmi için Türkiye'ye gideceklere uyarı

Bakanlığın resmi internet sitesinde “seyahat tavsiyeleri” başlığı altında İngiliz vatandaşlarına seyahat edecekleri ülkeye gitmeden önce çeşitli tavsiyelerde ve uyarılarda bulunuluyor.



Bu uyarılar arasında, ülkeler için değişiklik gösterse de genellikle güvenlik, sağlık, terör, doğal afetler, para gibi başlıklar bulunuyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı belli aralıklarla ülkelerdeki gelişmelere göre “seyahat tavsiyesi” sitesini yeniliyor.

Bakanlık Türkiye ile ilgili son tavsiye değişikliğini ise 21 Aralık’ta yaptı ve “sağlık” başlığı altındaki “Türkiye'de tıbbi/cerrahi/diş tedavisi görmeyi düşünen turistler için” bilgilerini güncelledi.

Sağlık turizmi kapsamında, her yıl çok sayıda İngiliz vatandaşının diş tedavisi, ameliyat ve estetik ameliyat olmak için Türkiye’yi tercih ettiğinin belirtildiği Bakanlık açıklamasında, tıbbi prosedürlerin standardının ve tedavi şekillerinin dünya genelinde farklılıklar gösterdiğine dikkat çekildi.





Türkiye’den sağlık hizmeti almayı düşünen İngiliz vatandaşlarının kendi araştırmalarını yapmalarının tavsiye edildiği seyahat uyarısında, “Yurtdışında tıbbi tedavinizin düzenlenmesinde mali çıkarı olan özel şirketlere güvenmek akıllıca değildir. Ocak 2019'dan bu yana sağlık turizmi ziyaretleri sonrasında Türkiye'de hayatını kaybeden 22 İngiliz vatandaşı olduğunu biliyoruz” denildi.





İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sağlık turizmi için Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarından Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış yerlere başvurmalarını isteyerek, bu konuda bilgiler içeren “healthturkiye.com” sitesine yönlendirdi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında 670 binden fazla kişi sağlık turizmi için Türkiye’ye geldi.





Yine TÜİK verilerine göre sağlık ve tıbbi nedenlerle Türkiye’ye gelen yabancıların oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5, ikinci çeyreğinde yüzde 2,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.







