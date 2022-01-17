Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar'dan çok konuşulacak Galatasaray açıklaması /17 Ocak 2022 20:28

Şahan Gökbakar'dan çok konuşulacak Galatasaray açıklaması

Galatasaray'daki başarısız sonuçların ardından bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbahar, kulüp yönetimini istifaya çağırdı.

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Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren Galatasaray son olarak Hatayspor'a 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar zirveden 23 puan uzak kaldı. Son 34 yılın en kötü dönemini yaşayan Galatasaray düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor.


'BUNLAR GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR'

Galatasaray taraftarı komedyen Şahan Gökbakar, son mağlubiyetin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Başkan Elmas'a saygısını ifade eden Gökbakar, yönetimin ve başkanın istifa etmesini istedi. Şahan Gökbakar'ın mesajı:

"Bu güne kadar tek kelime yazmadım. Hep sabır hep sabır. Saygım var makamınıza sayın başkan ama... Geçen sezon bir gol farkla şampiyonluğu kaçırmış takımı, bu hale nasıl getirebilir ya bir yönetim? Bu kadar aleni doğranan bir takıma nasıl sahip çıkamaz ya bir yönetim? Bunca zaman Galatasaray'a hizmet etmiş Fatih Hoca ile nasıl hak ettiği gibi vedalaşamaz ya bir yönetim? Koskoca Galatasaray'da bu kaleciyi nasıl oynatır ya bir yönetim? Böyle bir kadın Futbol takımı nasıl kurar ya bir yönetim? Geleceğin takımını oluşturacağız deyip nasıl bu şekilde eline yüzüne bulaştırır ya bir yönetim? Bunca şey ortada iken nasıl hala o koltukta oturur bir yönetim? Bunlar Galatasaray'a hiç yakışmıyor bence."
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