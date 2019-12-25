Samanyolu Haber /Ekonomi / Şahenk ABD'deki lüks restoranını kapattı /25 Aralık 2019 12:14

Şahenk ABD'deki lüks restoranını kapattı

Geçtiğimiz yıl borç yapılandırmasına giden Doğuş Holding’in yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, yurt dışı ve yurt içindeki varlıklarını satmasıyla gündemde.

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Ferit Şahenk’in bu kez geçen yıl Boston'da açtığı restoranı Nahita'nın kapısına kilit vurdu.

Şahenk'in memleketi Nevşehir'in antik çağdaki adını verdiği restoranın kapısında “Permenatly closed” (Kalıcı olarak kapalı) yazdığı öğrenildi.

Türk mutfağının yanı sıra Japon ve Peru yemekleri de sunan Nahita, Bay Village bölgesindeki 100 Arlington Street’te bulunuyordu.

Ferit Şahenk geçen yıl Nahita için Liquid Art House’un sahibi Ruta Laukien ile anlaşmıştı.

Liquid Art House’a ortak olan Şahenk, buranın ismini Nahita yapmıştı. Restoran geçen yıl Tasarım Ödülü’nü kazanmıştı.

ABD’de ortağı Nusret ile açtığı restoranlarla büyüyen Şahenk, sahibi olduğu Miami’deki Raleigh adlı otelini Bilgili Grubu’nun da ortak olduğu bir konsorsiyuma 103 milyon dolara satmıştı.

İstanbul Karaköy Limanı’nda inşâ edilen Galataport projesinin maliyeti dolar kurunun son iki yılda yüzde 55 artması ile yükseldi.

İnşaatın gecikmesi ve limanının hizmete girmemesi sebebiyle Şahenk’in bankalardan yeni bir erteleme daha talep ettiği, bankaların da grubun borçlarını azaltmasını istediği biliniyor.

Şahenk’in de borçlarını azaltmak için otel ya da yemek sektöründeki şirketlerini sattığı belirtiliyor.
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