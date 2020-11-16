Salgının tarihi yeniden şekillenebilir: Covid-19, bilinen tarihten daha önce ortaya çıkmış

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi hakkında yeni bir araştırma açıklandı.





Milano Kanser Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüsün salgının başladığı Ocak ayı sonlarından çok daha önce var olduğu ortaya çıktı.





Milano ve Torino'daki Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün atık su üzerine yaptığı çalışmada, koronavirüsün İtalya’da 2019 yılının Eylül ayının başlarında olduğu tespit edildi.









Milano Kanser Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan ve Eylül 2019 ile Mart 2020 arasında akciğer kanseri taramasına katılanlardan alınan kan örneklerini kapsayan araştırmada hastalarda Covid-19 virüsü tespit edildi.





Akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da koronavirüs antikorları tespit edildi. 959 kişinin yüzde 11.6'sının koronavirüse karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14'ünün de Eylül ayında alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi.





Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.





Yaklaşık yüzde 30'unun da şubat ayının ikinci haftasından olduğunu söyledi.





FRANSA’DAKİ ARAŞTIRMA DA AYNI YÖNDE SONUÇ VERDİ

Fransa'daki bir hastane ise, Avrupa'da ilk vakaların resmi olarak bildirilmesinden yaklaşık bir ay önce Covid-19 hastası birini tedavi ettiğini açıklamıştı.

Doktorlar, pnömoni hastalarının eski örneklerini yeniden test ettikten sonra, aralık ayı sonlarında, koronavirüs taşıyan bir hastaya baktıklarının farkına varmıştı.

İTALYA’DA KORONAVİRÜS

İtalya'da Covid-19 ilk kez Ocak sonunda Roma'daki Çinli bir turist çiftte tespit edilmişti. İlk yerel Covid-19 vakası ise 20 Şubat'ta Lombardiya'da kayıtlara geçmişti. Covid-19 sebepli olduğu belirlenen ilk can kaybı da bir gün sonra meydana gelmişti.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre o tarihten bu yana ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 178 bin 529'e ulaştı. Can kayıpları da son bir günde 546 artarak 45 bin 229'a yükseldi.

Kanser Enstitüsü bilim direktörü Giovanni Apolone, bulguların "salgının tarihini yeniden şekillendirebileceğini" söyledi. Mayıs ayında da, Fransa'daki bir hastaneden yapılan açıklamada, ilk vakaların Avrupa'da resmi olarak bildirilmesinden yaklaşık bir ay önce Covid-19 olan birini tedavi ettiğini açıklamıştı.





Sonuçları "Tumori Journal" isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, için İtalyan basını ise kullanılan antikor testlerinin güvenilirliğinin kesin olmadığına dikkat çekti.









ZATÜRRE ORANINDAN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ TESPİT EDİLMİŞTİ





İtalya’da daha önce yapılan bir başka araştırma ise, geçtiğimiz yılın son 3 ayında bildirilen grip ve zatürre vakalarının normalin üzerinde seyretmesi üzerine virüsün bilinenden daha önce Avrupa’da yayılmış olabileceğine işaret etmişti. Milano Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve tıbbı istatistik profesörü olan Adriano Decarli, geçen yılın Ekim ile Aralık ayları arasında Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatürre ve grip teşhisiyle hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış olduğunu belirlediklerini açıklamıştı.