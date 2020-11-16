Son deprem toplanma alanı da gitti!

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) planları ile e-Devlet sisteminde "Deprem Toplanma Alanı" olarak görülen Teşvikiye'nin tek deprem toplanma alanı (Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi arazisi) 1,7 milyar TL karşılığında DAP Yapı’ya verildi.





Kampus arazisinin “Durmak yok adam gibi yola devam” sloganıyla müteahhitlik yapan DAP Yapı'ya tahsis edildiğini belirten Cumhuriye Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Teşvikiye’nin tek deprem toplama alanı rant için mi imara açıldı?" sorusunu yöneltti.





TEŞVİKİYE'DE SON DEPREM TOPLANMA ALANI





İnşaatın başladığı alanın mahallenin ‘Deprem Toplanma Alanı’ olmasının yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapan son yeşil alan olduğunu aktaran Başarır, "İçindeki koruda çeşitli ağaç ve bitkileriyle florası ve sansar dahil çeşitli hayvanlarıyla faunası olan bir eko-sistemdir. İptali istenen yapı ruhsatıyla birlikte imar planı işlemlerinin; kamu yararına uygun olması olmazsa olmaz bir şarttır.”’ ifadelerini kullandı.





Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yazılı olarak şu soruları yöneltti:





1-Bu ‘kıymetli’ arazi, AFAD planlarında ve e-devlet sisteminde hâlâ ‘deprem toplanma alanı’ olarak görülmektedir. Hatta 1999’daki Marmara Depremi’nde Teşvikiye sakinleri bu araziye sığınmıştır.





Depremin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu anladığımız son günlerde; Teşvikiye’nin tek deprem toplanma alanının, halkın sağlığını hiçe sayarak imara açılması rant için midir?





2-Bu bölgeye, Levazım Tüneli yapılırken o hatta bulunan yaklaşık 10 tane binada çatlaklar oluşmuştur. Aynı bölgeye DAP Yapı tarafından ‘Toplu Konut’ inşa edilmesi deprem gerçeğiyle örtüşmemektedir.





İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ RANT!





Bu bölgede tünel inşaatı yapılırken çatlaklar oluşması dönemin AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından raporlansa da bu bölgeye toplu konut yapılmasının sebebi nedir?





3-Bir yerde imar değişikliği yapılabilmesinin belli kriterleri vardır. Bunun en önemlisi kamu yararıdır. Bu bölgede, kamusal kullanımdaki araziyi alıp sermaye grubuna devir ederken kamu yararı tam olarak nerededir?





Şişli’de aktif yeşil alanı oranı 1,1 iken, 26 dönümlük bir sürü canlıyı barındıran, onlarca yıllık ağaçları barındıran bir arazinin müteahhide verilmesinde nasıl bir kamu yararı bulunmaktadır?







4-Kampus arazisi “Durmak yok adam gibi yola devam” sloganıyla müteahhitlik yapan DAP Yapı’ya verilmiştir ve DAP Yapı’nın sitesinde; DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile çekilen resimler bulunmaktadır.





Bu ihalenin DAP Yapı’ya verilmesinde bu yakınlığın bir bağlantısı var mıdır?





5-Türkiye’de kaç deprem toplanma alanı vardır? Bunların illere göre dağılımı nedir? Deprem toplanma alanı olarak tespit edilen alanların kaçına imar izni verilmiştir?





İmar izni verilen bu alanlar hangileridir?