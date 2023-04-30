Salıcı: Burası Muz Cumhuriyeti Değil: İktidar Sandıkla Değişecek

Beş yılı aşkın süredir bu görevde bulunan Oğuz Kaan Salıcı, partinin İzmir birinci bölge ile birlikte “kalesi” olarak kabul edilen İstanbul birinci bölgeden birinci sıra adayı.



Seçim kampanyasına başlamak üzere dün akşam Ankara’dan İstanbul’a gelen Salıcı, bugün ilk toplantısını İstanbul’da bulunan uluslararası medya temsilcileri ile yaptı.



“Sahada anketlerde görülmeyen dip dalgası var, Kılıçdaroğlu 55-45 alır”



CHP’li siyasetçi Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağından da Cumhur İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu yitireceğinden de emin gözüküyor.



Salıcı, “Anketler birinci turda bitireceğimizi, milletvekili seçimlerinde de iktidarın 300’ün altına düştüğünü gösteriyor. Sahada anketlerde görülmeyen bir dip dalga görünüyor. Daha dar ortamlarda mesele bir evde konuştuğunuzda bu dip dalgayı daha önce AKP’ye oy vermiş seçmende görüyorsunuz. Örneğin, doğuda bize, ‘partiye üye olmamızı beklemeyin ama köyün ismini yazın sandıkta sonuçları görürsünüz’ diyorlar. Anket olarak sorduğunuzda söyleyemeyebilir. Çekiniyor, korkuyor olabilir. Afyon ve Uşak meydan mitinglerinde gördüklerimizin ötesinde bir dip dalgası var. 55-45 Kılıçdaroğlu alır” diyor ve ekliyor: “Bu yalnız Türkiye için değil, dünya için de önemli. Dünyada şu anda otokrat liderler, popülist liderler var. Bu seçimde popülist liderlerin sandıkta nasıl kaybedebileceğine dair iyi bir örnek vereceğiz”



“Kürt meselesi, üniter devlet yapısı içinde, parlamentoda, demokratik yöntemler kullanılarak çözülecek”



Salıcı, iki yıl önce partisinin uzun yıllardır varlık gösteremediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeniden atağa kalkmak için Doğu Masası’nın kuruluşu sağladı. CHP’li yönetici hem bu bölgelerde partisinin oylarını arttırmasını hem de buralarda Kılıçdaroğlu’na yönelik oylarda patlama bekliyor.



“Biz uzun zaman düşük oy aldık bu bölgelerde. Mesela 2018’de Ağrı’da CHP’nin oyu yüzde 1,9’du. Bu seçimde milletvekili çıkarabiliriz. Van’da bir milletvekili gelecek. Diyarbakır’dan bir milletvekili olacak, Sezgin Tanrıkulu. Urfa’dan iki arkadaşımız vekil olacak. Hatta Batman’dan milletvekili gelirse şaşırmayın. Meselenin nerede nereye geldiğini göstermek için bu örnekleri veriyorum. Ayrıca Kılıçdaroğlu’na Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nden rekor oy gelecek. Biz AKP seçmenini ikna ediyoruz güneydoğuda. Buralarda ikili bir yol var, HDP ve AKP. Şimdi biz üçüncü bir yol açmaya giriştik. HDP seçmeni kendi partisine oy veriyor ama AKP seçmeninde çözülme var. Neden bize oy vereceklerine gelince… Biz Kürt meselesi olduğu kanaatindeyiz. Bunun çözülmesi gerektiğini söyleyen siyasi çizgiyiz. Nasıl mı çözülecek? Üniter devlet yapısı içinde, parlamentoda, demokratik yöntemleri kullanarak. Biz muhatapları ile çözeriz. AKP’den farkımız şu: Onlar en son ‘Kürt meselesi yok’ diyorlardı.”



“Yarım milyondan fazla kişiyi CHP olarak 191 bin 885 sandığa mobilize edeceğiz”



Toplantıda Salıcı’ya yöneltilen sorular ağırlıklı olarak seçim güvenliği ile ilgiliydi.



Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Anadolu Ajansı’na güvenmediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, başta CHP olmak üzere Altılı Masa’dan oluşacak sandık görevlilerinin tüm sandıklarda ıslak imzalı tutanağı alacaklarını, bu konuda tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek hiçbir sorun yaşanmayacağı mesajını verdi.



Salıcı, “Anadolu Ajansı’nın ne açıkladığı bizi ilgilendirmiyor. Anadolu Ajansı geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarla iktidarın siyasi aparatı olduğunu gösterdi. Anadolu Ajansı’ndan gelen bilgiler bizi bağlamıyor. Onlar her seçim AKP’nin çık ara önde olduğu illeri ekrana getiriyor, ilerleyen saatlerde o oylar düşüyor. Bunlar bizim sandık başında görevli arkadaşlarımıza ‘kaybettim’ duygusu verilmek için yapılıyor. Bütün CHP’liler bunun neden yapıldığını biliyor. Bizim seçim günü için yaklaşımımız şu. Bizim erken hızlı sonuç açıklamak gibi bir çabamız yok. Türkiye seçimlerinin kilit kelimesi, ‘ıslak tutanak.’ O tutanak, seçimin o sandıktaki sonucunu gösterir. 191 bin 885 sandık var. Biz sandıkları koruyacağız. Yedekleriyle birlikte en az 300 bin kişiyi sandık görevlisi olarak mobilize ediyoruz. Müşahitler ve avukatlar olacak. Yarım milyondan fazla kişiyi mobilize edeceğiz. Bu bir siyasi partinin görevi değil. Demokratik ülkelerde sistem oturmuş. Kendi ülkesinde YSK’ya güven duyuyor. Bizim sorularımız güvensizlik üzerine kurulu. Ben kendi örgütüme güveniyorum. Bu kadar yılık mücadelesine güveniyorum. 15 Mayıs gece yarısı 01.00 gibi cumhurbaşkanlığı sonucunu almış oluruz diye düşünüyorum. Milletvekili seçimlerinin sonuçları ertesi gün sabahı bulabilir” diye konuştu.