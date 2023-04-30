Bahçeli’den “Alevi” Çıkışı

Türkiye’nin önemli Alevi yerleşimlerinden Eskişehir’de partisinin düzenlediği mitingde konuşan Bahçeli, “Alevi olduğunu söylemesini hakkı görürüz. Ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs’a yaklaşırken neden bu açıklamaya gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız. Herkesin etnik kökeni, mezhebi, yöresi, anasının dili muteber ve muhteremdir fakat mezhepçiliği, etnikçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Etnik ve mezhep istismarı yapanların iyi niyetli olmadığını gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir” dedi.



“Cemevi gerçeği kabul edilmeli”



“Biz Hüseyni ahlakla bezenmiş kutlu bir hareketiz, Yezid’le kazanmaktansa Hüseyin’le şehadete de talip oluruz” sözleriyle yüzyıllardır Kerbala hadisesinin matemini tutan Alevilerle gönül birlikteliği içinde olduğunu vurgulayan MHP lideri, on yıllardır cemevlerinin ibadethane statüsüne kazandırma mücadelesi yürüten Aleviler’in yanında olduğunu belirtti.



Bahçeli, “Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız vardır ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim söz bizimdir, cem bizim semah bizimdir. Mezhepçilik fitnesini yayanlar, bizim gibi inanmayan bozgunculardır. Cemevi gerçeği, siyasi kaygılardan uzak, cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorlarsa, ki öyledir, bize düşen sadece buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır” ifadelerini kullandı.



“Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zillet İttifakı’nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur”



Bahçeli, öğle saatlerinde Kütahya’da konuştuğu mitingde ise 25 Nisan’da Anayasa Mahkemesi’nin 61. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada “Demokratik Cumhuriyet’in geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır” diyen Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef aldı.



Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir? PKK’dan HDP ve CHP’ye kadar zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz? ‘Demokratik Cumhuriyet’ kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu odakları tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı’na hatırlatırım ki; Türkiye’de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet İttifakı’nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz” dedi.