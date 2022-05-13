Samanyolu Haber /Sağlık / Salmonella krizi İngiltere'ye de sıçradı, raflardaki gıda ürünleri toplatılıyor /13 Mayıs 2022 07:48

Salmonella krizi İngiltere'ye de sıçradı, raflardaki gıda ürünleri toplatılıyor

İngiltere'de kimi büyük süpermarket ve kahve zincirleri, tavuk eti tedarik ettikleri bir fabrikada salmonella bakterisi bulunması üzerine raflarındaki ürünleri toplama kararı aldı.

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BBC'nin haberine göre, İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Cranswick Country Foods adı verilen tedarikçinin piyasadan 100'e yakın ürünü önlem olarak topladığını açıkladı.

Ürünlerin satıldığı zincir mağazalar arasında Caffe Nero, Starbucks, Tesco, Sainsbury's, Aldi, Pret A Manger, M&S, Waitrose, Coop, Amazon, Costa, Jamie Oliver deli by Shell ve One Stop yer alıyor.

Salmonella riski olduğu belirtilen gıda ürünleri arasında tavuklu sandviçler, dürümler ve salatalar var. Bunların tümünün 11,12 veya 13 Mayıs son tüketim tarihli olduğu belirtiliyor. Müşterilerin bu gıdaları tüketmemeleri ve aldıkları mağazaya iade etmesi tavsiye ediliyor.

Salmonella bakterisinin ilk kez Cranswick gıda işleme fabrikasına yapılan rutin bir denetim sırasında tespit edildiği belirtiliyor.

Fabrika, bakterinin kaynağını bulmak üzere FSA ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Süpermarketler internet sayfalarında ürünlerin toplanması kararının önlem amaçlı olduğunu belirtiyor.

Salmonella bağlantılı Kinder çikolatalar en az 113 ülkeye dağıtılmıştı

Kısa bir süre önce İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede salmonella şüphesi içeren Kinder ürünlerini toplamak zorunda kalmıştı.

Ürünlerin ilk etapta önlem amaçlı toplatıldığı açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı toplam 151 Salmonella vakası bildirildiğini ve bunların ABD ve Batı Avrupa'da 11 ülkede ortaya çıktığını açıkladı.

WHO tarafından araştırmalar sonucu bu ürünlerin en az 113 ülkeye dağıtıldığı tespit edildi.

İngiltere'de Kinder ürünlerinde yapılan incelemelerde, salgına yol açan Salmonella türünün altı antibiyotiğe dirençli olduğu saptandı. Ürünlerin çocuklara yönelik olmasından kaynaklı olarak vakaların yüzde 89'unun 10 yaş altı olduğu bildirildi.

Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ikinci bir talimata kadar Kinder çikolata ürünlerinin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

Ferrero Türkiye Çikolata ise bu açıklama üzerine ithal ettikleri ve piyasaya sundukları tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu belirtti.
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