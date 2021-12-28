Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar’dan Erdoğan ve Soylu’ya ‘İmamoğlu’ tepkisi: Can suyu veriyoruz /28 Aralık 2021 16:12

Şamil Tayyar’dan Erdoğan ve Soylu’ya ‘İmamoğlu’ tepkisi: Can suyu veriyoruz

AKP'li Şamil Tayyar, İBB’ye yönelik soruşturma nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya tepki gösterdi. Tayyar’a göre İmamoğlu’na can suyu verildi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) işe alınan 500’ü aşkın kişinin terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı olduğunu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da Twitter’dan yayınladığı açıklama ile belediye hakkında teftiş başlatıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız” şeklinde açıklama yaparak, soruşturmanın gerekli olduğunu savunmuştu.

AKP içinden İBB’ye yönelik bu adıma sert tepki, bir süredir partisine yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi.

Tayyar’a göre Ekrem İmamoğlu ne zaman siyasi anlamda krize girse AKP’den birileri kendisine can suyu olacak hamleler yapıyor.

Twitter hesabındaki paylaşımında “İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz” dedi. “Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz” diyen Tayyar, “Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!” ifadesini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şamil Tayyar’dan Erdoğan ve Soylu’ya ‘İmamoğlu’... Sonraki Haber >>

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:09