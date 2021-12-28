Şamil Tayyar’dan Erdoğan ve Soylu’ya ‘İmamoğlu’ tepkisi: Can suyu veriyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) işe alınan 500’ü aşkın kişinin terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı olduğunu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da Twitter’dan yayınladığı açıklama ile belediye hakkında teftiş başlatıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız” şeklinde açıklama yaparak, soruşturmanın gerekli olduğunu savunmuştu.







AKP içinden İBB’ye yönelik bu adıma sert tepki, bir süredir partisine yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi.





Tayyar’a göre Ekrem İmamoğlu ne zaman siyasi anlamda krize girse AKP’den birileri kendisine can suyu olacak hamleler yapıyor.







Twitter hesabındaki paylaşımında “İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz” dedi. “Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz” diyen Tayyar, “Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!” ifadesini kullandı.







