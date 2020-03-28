Samanyolu Haber /Gündem / ''Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...'' /28 Mart 2020 12:59

''Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...''

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Samsun'da yeni tip Koronavirüs salgınına yakalanan bir hastanın, onlarca insana hastalığı bulaştırdığını iddia etti.

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında Samsun'da koronavirüse yakalanan bir hastanın onlarca insana bulaştırdığını söyledi. 

Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Mesela Samsun'da... Samsun'da bir süper bulaştırıcı vardı mesela. Hani detaylarını söylemeyeyim ama... Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük market AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte (bulaştırdı) etti."

Süper bulaştıcı nedir?

2003 yılındaki SARS salgını sırasında doğrudan 10'dan fazla kişiye virüs bulaştıran bireyler "süper taşıyıcı" olarak sınıflandırıldı.
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