Son olarak ise Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere göndermek istediği "CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam FOX TV canlı yayınında, Liderler FOX’ta programının konuğu olacak; Gazeteciler İlker Karagöz, Doğan Şentürk, Selçuk Tepeli, Tülay Ünal Öçten ve Engin Yılmaz’ın sorularını yanıtlayacak" mesajı engellendi.







Seçimlere iki gün kala iktidarın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıları adeta pik noktasına ulaştı.Montaj video ve kent merkezlerindeki ekranların yasaklanmasının ardından BTK da Kılıçdaroğlu'na SMS yasağı getirdi.Kılıçdaroğlu iktidarın artan baskılarına karşı adeta çileden çıktı.Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Sürekli iftiralar, komplolar, yalanlar. Sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları. Babala TV ile ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar. Ayrıca mobil ekranları yasaklamalar. Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım mesajımı yollayamıyorum. Telekomonikasyon şirketleri, gazetecilere mesaj atmamı engelliyor. Tümüyle karanlık altındayım. Sana sesleniyorum Erdoğan, seçime mi girmeyeyim bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor, korkak bu adam korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor, seçim yapılamaz hale geliyor. Ne istiyorsun, korkak adam" ifadelerini kullandı.