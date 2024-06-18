Sanatçı ve yazarlar 'Hakkari'ye atanan kayyım'a tepki gösterdi: Derhal geri çekilmeli!

Akış'ın görevden uzaklaştırılması sonrası İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atadı.





Hakkari Belediyesi'ne yönelik polis operasyonunun ardından görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.115 YAZAR, EDEBİYATÇI VE SANATÇIDAN TEPKİHakkari Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası aralarında yazar, edebiyatçı ve sanatçı olan 115 kişi, yazılı açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.115 imzacının yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir.Ülkenin barış ve refah içinde yaşama umuduna darbe indiren, hemen tüm toplum kesimlerinin hukuksuz bulduğu kayyım uygulamalarının süreklilik kazanacağına dair açıklamaları kabul edilmez buluyoruz.Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygı gösterilmeli, Hakkari’ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli, demokrasi ve hukukla hiçbir biçimde bağdaşmayan tüm kayyım uygulamalarına son verilmelidir."İmzacılarAbidin ParıltıAdnan ÖzyalçınerAfşin KumAhmet Erkam SaraçAhmet GüneşAhmet TelliAhmet ÜmitAkif KurtuluşAlgan SezgintürediAlper CanıgüzAltay ÖktemAsuman SusamAyfer TunçAyşe SarısayınAyşegül DevecioğluAyşen ŞahinBaşak CandaBaşar BaşarırBaşar YılmazBekir YurdakulBelma FıratBerivan KayaBilsen BaşaranBülent TekinC. Hakkı ZariçCenk GürayCenk KolçakÇerkes KaradağDefne SumanDeniz DurukanDeniz Yüce BaşarırDuygu KankaytsınElif SofyaEnes KurdaşErcüment AkdenizErdoğan AydınErtan MeyanFatih GezerFatih PolatFergun ÖzelliFigen ŞakacıGaye BoralıoğluGonca ÖzmenGönül KıvılcımGürel SürücüHaden ÖzHalide YıldırımHalil İbrahim ÖzcanHasan ÖztoprakHatice MeryemHaydar ErgülenHayri K. YetikHicri İzgörenHülya Deniz Ünalİnanç Avaditİsmail GüzelsoyJaklin ÇelikKadir AkınKamil Tekin SürekKerem FırtınaLatife TekinLevent KarataşMehmet Bilal DedeMehmet Said AydınMenekşe ToprakMine SoysalMurat GülsoyMurat ÖzyaşarMurat UyurkulakMurat YalçınMurathan MunganMustafa EroğluMustafa GüçlüMustafa KözMustafa YelkenliMuzaffer KaleMüge İplikçiNamık KuyumcuNayim GülNesimi AdayNeslihan ÖnderoğluNeslihan YalmanNeşe YaşınNevzat SüsNuray ÖnoğluNurhan SuerdemNursen YiğitOnur BütünOrhan AlkayaOrhan PamukOya BaydarÖmer TürkeşÖzgün BulutÖzlem AkıncıÖzlem İşbilirPolat ÖzlüoğluRıdvan HatunRıfat MertoğluSema KaygusuzSemih ÇelenkSemih GümüşSevim ErdoğanSüreyyya EvrenŞebnem İşigüzelŞevket KarakışTaçlı YazıcıoğluTarhan GürhanTülin DursunÜmit KıvançVecdi ErbayYaprak ZihnioğluYasemin ÖzekYavuz EkinciYücel AysalZeynep Oral