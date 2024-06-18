Yakutistan'da insansız hava araçları üretiliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova







Uzak Doğu'da üretilen İHA’lar Putin’in Asya Turu öncesi tanıtıldı. Arktik müfreze birliği olarak bu İHA’ların -45 derecelik düşük soğuk hava şarlarında test edildiğine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Bu bölgede üretilen İHA'ların Arktik bölgesinde kullanımına uyum sağlamalarının öncelikleri olduğu ve Ocak-Şubat aylarında uçuş yaptıkları, sıfırın altında eksi 45 derecelerde başarılı testler gerçekleştirdikleri anlatıldı.Putin, Yakutistan’da bölge yönetim başkanı Aisen Nikolaev ile bir görüşme yaptı. Ayrıca devlet programlarına katılanlar ve kültürel figürlerle iletişim ve bilişim sektörüyle tanışma toplantısı düzenledi. Putin, Sahalin'e köprü projesinin unutulmadığını, geliştirilmesinin devam ettiğini söyledi.Nisan ayında Sakhalin valisi köprünün maliyetinin 300 milyar ruble olduğunu açıklamıştı. Haziran ayı başlarında Doğu Kalkınma Bakanlığı, projenin 2030 yılına kadar hayata geçirilmesinin pek mümkün olmadığını belirtmişti. Putin, köprü inşaasının hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.Vladimir Putin’in Kuzey Kore gezisi Yakutistan sonrası başlayacak.Kuzey Kore öncesi Kremlin’den yeni bir başkanlık kararnamesi açıklamsı geldi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması imzalama önerisini kabul etti.İlgili emir, yasal düzenlemelerin resmi yayınının web sitesinde yayınlandı.