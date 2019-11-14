Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte geçen yıla göre arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7, imalat sanayi sektörü endeksi %3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de %0,4 artış kaydedildi.







SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %3,2 ARTTI





2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise %7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.





BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %0,4 AZALMA





Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretiminde ise %1,6 artış yaşandı.