Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte geçen yıla göre arttı /14 Kasım 2019 10:38

Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte geçen yıla göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimine ilişkiler verileri açıkladı. Buna göre sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7, imalat sanayi sektörü endeksi %3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de %0,4 artış kaydedildi.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %3,2 ARTTI

2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise %7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %0,4 AZALMA

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretiminde ise %1,6 artış yaşandı.
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