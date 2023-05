Saom faciası sanıkları dışarıda savunan avukatlar içeride

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetti, 162 işçi de yaralandı. Üzerinden 9 yıl geçen facianın acıları tazeliğini korurken ve aileler hâlâ adalet beklerken 5'i tutuklu 51 kişinin yargılandığı dava Temmuz 2018'de sonuçlandı, 37 kişi beraat etti, 14 sanık çeşitli cezalar aldı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 2021'in Şubat ayında Ramazan Doğru, Akın Çelik ve yardımcısı İsmail Adalı yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Can Gürkan da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.



YENİDEN YARGILANDILAR



Mart 2020'de Anayasa Mahkemesi'nden ölen işçilerin yaşam hakkının ihlal edildiği kararı çıktı. Yargıtay, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gürkan'a 20 yıl; Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. İnfaz düzenlemesinden yararlanan Gürkan'ın cezası 10 yıla indi, hapiste kaldığı süre ve covid izni ile serbest kaldı.



Soma davasında tutuklu sanık kalmazken, ailelerin iki avukatı Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay tutuklu. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dernek üyesi 20 avukata “terör örgütü kurma “ suçlamalarıyla 6 yıldır tutuklu yargılanıyor. Sosyal Haklar Derneği üyesi Avukat Can Atalay ise Gezi davasında karar duruşmasında “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklandı.



İKİSİ DE TUTUKLU





Soma faciasında ölenlerin avukatlığını yapan ve ailelerin haklarını savunan Can Atalay ile Selçuk Kozağaçlı, farklı davalar nedeniyle cezaevinde. Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili adayı olan Atalay seçilirse tahliye olacak.



TAHLİYE EDİLDİ



Facianın baş sorumlularından olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.