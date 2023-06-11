Samanyolu Haber /Gündem / 'Sarallar' suç örgütünün lideri Türkiye'ye döndü /11 Haziran 2023 23:40

'Sarallar' suç örgütünün lideri Türkiye'ye döndü

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri Alaattin İlyas Saral, uzun süredir yaşadığı yurt dışından Türkiye'ye döndü . İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yapan Saral gözaltına alındı

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Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurtdışına firar ettiği anlaşılan çıkar amaçlı suç ağının lideri Alaattin İlyas Saral’ın, Belçika’dan Türkiye’ye dönüş yaptı. 

Tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen Saral'ı Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri giriş sırasında gözaltına aldı . 

Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye neden geldiği bilinmiyor .

Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. 



Alaattin İlyas Saral, 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranıyordu. 

İlyas Alaattin  Saral'ın avukatı Mustafa Güzeldere ise bir açıklamada bulunarak müvekkilinin kendi isteğiyle İstanbul’ döndüğünü açıkladı. 

Avukat Mustafa Güzeldere, konu ile ilgili sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Müvekkilim Power inşaat ve Şirketleri yönetim Kurulu başkanı İlyas Alaattin Saral ; hakkında ileri sürülen suçlamalara yanıt vermek ve yargılama sürecine katılmak için, yurt dışından kendi isteğiyle İstanbul’a dönmüştür.” ifadelerini kullandı.
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