'Sarallar' suç örgütünün lideri Türkiye'ye döndü

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurtdışına firar ettiği anlaşılan çıkar amaçlı suç ağının lideri Alaattin İlyas Saral’ın, Belçika’dan Türkiye’ye dönüş yaptı.







Tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen Saral'ı Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri giriş sırasında gözaltına aldı .





Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye neden geldiği bilinmiyor .







Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.













Alaattin İlyas Saral, 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranıyordu.





