Fenerbahçe kupa hasretine son verdi

Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir’de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan finali Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başarıp kupayı müzesine götürdü. Son olarak 25 Ağustos 2014’te Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe’de 9 yıllık şampiyonluk hasreti de sona erdi.





Fenerbahçe finalde Batshuayi’nin 46. saniyede attığı golle öne geçti. 29’da Belçikalı golcü bir kez daha sahneye çıkıp kale ağzında rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 67’de Başakşehir’de Januzaj topu filelere gönderdi ancak hakem kaleciye faul nedeniyle düdüğünü çaldı.



