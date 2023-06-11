Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe kupa hasretine son verdi /11 Haziran 2023 23:27

Fenerbahçe kupa hasretine son verdi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i Batshuayi'nin golleriyle mağlup ederek 9 yıl sonra kupa yaşadı. Sarı-lacivertliler, 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

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Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir’de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan finali Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başarıp kupayı müzesine götürdü. Son olarak 25 Ağustos 2014’te Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe’de 9 yıllık şampiyonluk hasreti de sona erdi.

Fenerbahçe finalde Batshuayi’nin 46. saniyede attığı golle öne geçti. 29’da Belçikalı golcü bir kez daha sahneye çıkıp kale ağzında rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 67’de Başakşehir’de Januzaj topu filelere gönderdi ancak hakem kaleciye faul nedeniyle düdüğünü çaldı.

Fenerbahçe 10 yıllık kupa hasretini bitirdi

 Türkiye Kupası Finali’nde Medipol Başakşehir’i 2-0 yenen Fenerbahçe, 10 yıl sonra bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Kupada 18. kez final oynayan Fenerbahçe, son olarak 2013 yılında Trabzonspor’u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son olarak 2012/13 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine götürmeyi başararak 9 yıllık kupa hasretine son verdi.

Ali Koç ilk kupasını aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.

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