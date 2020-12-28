Saray işçilere kuru ekmek hediye etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021 yılı için belirlenen asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olmasını, "Asgari ücrete yapılan zam kuru ekmeğe gelen zamdan daha düşük kaldı. 2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir." ifadelerini kullandı.





YUMURTA YÜZDE 70, ET YÜZDE 37, ASGARİ ÜCRET YÜZDE 20 ARTTI





2021’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete dair yazılı açıklamada bulunan Ağbaba, "Açıklanan asgari ücret milyonlarca çalışanın açlığını gidermediği gibi sofrasında bir yılda eksilen ürünleri geri getirmemiştir. Son bir yılda; yumurtanın fiyatı yüzde 76, domatesin fiyatı yüzde 68, kuru soğanın fiyatı yüzde 38, mercimeğin fiyatı yüzde 67, 1 litre yağın fiyatı yüzde 43, etin fiyatı yüzde 37, unun ve ekmeğin fiyatı ortalama yüzde 25 artarken, asgari ücrete devletin verdiği zam oranı yüzde 21 olmuştur." diye konuştu.





Ağbaba, "2 bin 825 TL günlük 17 liraya denk gelmektedir. Marketlerinde bebek mamasına, peynire ve yağa alarm takılan bir ülkede, asgari ücretli temel gıda maddelerini kiloyla değil, taneyle almaya devam edecektir.” dedi.





"AZAMİ SEFALET ÜCRETİ"





“Türkiye’de süregelen ekonomik kriz, 2020 yılında salgının yarattığı krizle birlikte daha da derinleşti." diyen Ağbaba, "Temel gıda maddelerin fiyatlarından faturalara, vergilerden döviz kurlarına kadar her şey katlanarak arttı. Çalışanlar daha da yoksullaştı. Böyle bir ortamda artan enflasyonun da göz önüne alarak asgari ücretin en azından yaşanabilir bir seviyeye çekileceğine dair umutlanan işçiler, açıklanan 2 bin 825 TL ile büyük hayal kırıklığına uğramış durumda." ifadelerini kullandı.





2 bin 825 TL, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi olarak açıkladığı gıda fiyatlarının artış oranını bile karşılamadığı gibi Türkiye’yi euro bazında Avrupa’da sondan 2'nci sıraya sabitledi.





Ağbaba, "Emekçinin cebindeki paranın korunması bir yana her gün cebinden çalındığı bir ülke olarak 2021 yılında da iktidar işçilere ‘asgari geçimi’ değil, ‘azami sefaleti yaşatacaktır.” dedi.







"SARAY YENİ YILDA İŞÇİLERE KURU EKMEK HEDİYE ETTİ"





“Asgari ücret belirlenirken sadece işçinin değil, geçindirmekle yükümlü olduğu ailesinin hesaba katılması gerekirken Saray iktidarı bunun tam sürecini işletmektedir." diyen Ağbaba, "Saray’da fasıllarla eğlenceler düzenleyenler, 2021 yılında işçilere, emekçilere açlığa sefalete devam’ demiştir. Saray yeni yılda işçilere ‘kuru ekmek’ hediye etmiştir. 10 milyon asgari ücretli daha fazla çalışıp daha az beslenmeye kısaca entübe olmaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.



