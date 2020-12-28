Samanyolu Haber /Gündem / "Korkma, sizlik bir şey yok!" /28 Aralık 2020 12:21

"Korkma, sizlik bir şey yok!"

AKP'li yazar Yusuf Kaplan, 'çok tehlikeli' bulduğu derneklere kayyım atama yetkisi veren yasa konusunda İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine 'İslâmî çalışmalarını engellemeyecek' dediğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı’na derneklere kayyım atama yetkisi veren yasayı ‘çok tehlikeli’ bulanve ortam değiştiğinde felaket olabileceğini savunan havuz medyası yazarı Yusuf Kaplan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tarafından aranarak bilgi verildiği ortaya çıktı. Kaplan’ın Soylu’nun ‘STK’ların İslâmî çalışmaları engellenmeyecek’ garantisi verdiğini iddia etti.

KAPLAN’IN ‘ORTAM DEĞİŞİRSE’ KORKUSU

Kaplan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “uyarıyorum” diyerek “STKlar terör bahanesiyle kapatılacak. Kolayca kayyum atanabilecek! Teröre karşı bir adım gibi bu. Ama sonuçları ortam değiştiğinde felaket olabilir! Her İslâmî çalışma irtica/terör yaftasıyla engellenebilir! Çok tehlikeli bu! Bu yasa girişimi derhal durdurulmalı!” ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU GÜVENCESİ

Paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını belirten Kaplan, “Yarım saat konuştuk. STK yasasının aslâ sivil toplumu zayıflatmayacağını, STK’ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin karşı duracağını söyledi” diye yazdı.
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