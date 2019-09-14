Saray'a dört Maybach daha: Tanesinin fiyatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Almanya’dan dört yeni lüks makam arabası alındı.







Arabaların Mercedes'in süper lüks modeli "Maybach S 600 Pullmann Guard" olduğu öğrenildi.





Dört adet yeni S 600 Maybach modelinin Saray'a teslim edildiği iddia edildi.





Mercedes Maybach S600 modelinin fiyatı 20 milyon TL.





ESKORT EŞLİĞİNDE VE BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇİNDE





Avrupa Postası’nın haberine göre; Maybach otomobiller dokuz kat zırhlanmış olarak Mercedes’ten satın alındı. Nakliye için Saray'ın belirlediği bir nakliye şirketi seçildi.





Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen nakliye esnasında arabaların yüklendiği çekicilere eskort olarak Cumhurbaşkanlığı korumalara eşlik etti.





AYRI AYRI TIR’A YÜKLENDİLER





Hessen eyalatinde Frankfurt şehri yakınlarındaki Hanau’ya getirilen Maybach’lar, Ankara’nın özel talebi üzerine her biri bir TIR’a yüklendi.





Maybach'ın iç döşemesinde birinci sınıf katile deri ve ahşap kullanıldı.





Maybach’ların alınmasında Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu’nun devreye girdiği ve araçlar gönderilene kadar tüm sürecin başkonsolosluk tarafından yönetildiği öğrenildi.





HER BİRİNİN AĞIRLIĞI 5,5 TONDAN FAZLA





Dört adet Maybach'ın Türkiye fiyatının yaklaşık 80 milyon TL olduğu ileri sürülüyor. Her biri 5,5 tonun üzerinde ağırlığa sahip Maybachlar dört TIR ile Ankara’ya nakledildi.





Alman otomotiv devi Mercedes, Maybach modelleri özel talepleri de dikkate alarak imal ediliyor.





Arkadaki koltuklar karşılıklı ve iki koltuğun arasındaki bölme kadehler için tasarlanmış.



