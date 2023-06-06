Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da Bizans oyunları: Kalın'ın yerine kim geçecek? /06 Haziran 2023 13:31

Saray'da Bizans oyunları: Kalın'ın yerine kim geçecek?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çağatay Kılıç arasında 'Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü' için ciddi bir yarış olduğu ancak iki ismin de yeterli bulunmadığı ileri sürüldü.

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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yeni kabine ve buna bağlı olarak yapılacak üst düzey bürokrasi atamalarının önümüzdeki günlerde çok konuşulacağını vurguladı. 

Saray'da bir kapışma yaşandığını belirten Babacan, İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Saray Sözcülüğü'nün yarış alanı haline geldiğini dile getirdi: 

"İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eski TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çağatay Kılıç arasında yarış olduğu belirtiliyor. Ancak AKP kurmayları, iki ismi de bu görev için yeterli bulmuyor. Kalın'ın yerini dolduracak 'dengeli, üslup ve iletişim sorunu olmayan' birileri için kulis yapılıyor."
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