Saray'da Bizans oyunları: Kalın'ın yerine kim geçecek?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yeni kabine ve buna bağlı olarak yapılacak üst düzey bürokrasi atamalarının önümüzdeki günlerde çok konuşulacağını vurguladı.







Saray'da bir kapışma yaşandığını belirten Babacan, İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Saray Sözcülüğü'nün yarış alanı haline geldiğini dile getirdi:





"İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eski TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çağatay Kılıç arasında yarış olduğu belirtiliyor. Ancak AKP kurmayları, iki ismi de bu görev için yeterli bulmuyor. Kalın'ın yerini dolduracak 'dengeli, üslup ve iletişim sorunu olmayan' birileri için kulis yapılıyor."