Saray'da dikkat çeken görüşme: Hüda Par Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan ile Yapıcıoğlu'nun saat 18.00'da gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık bir saat sürdü.







HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.





Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ittifaka dahil olabiliriz" sözlerinin hatırlatılması ve bu görüşmenin bir ittifak görüşmesi olup olmadığının sorulması üzerine, bugün detaylı bir açıklama yapamayacağını söyledi. Erdoğan ile daha önce de görüştüklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi" diye konuştu.





"Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz demiştiniz" denilmesi üzerine Yapıcıoğu, birden fazla teklifin bulunduğunu aktardı.





HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Seçim tarihi de konuşulmaya başlandı, karar aşamasına ne zaman gelirsiniz? Nasıl bir takvim işler?" sorularına karşılık, seçim tarihinin henüz netleşmediğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:





"Öyle anlaşılıyor ki seçim tarihi de yoğun bir şekilde konuşuluyor. Ne zaman seçim tarihi netleşir? Bu konuda bugünden bir şey söylemek mümkün değil ama görünen o ki seçim tarihinin netleşmesine çok uzun bir zaman kalmadı. Muhtemelen ocak veya şubat ayı içerisinde en geç seçim tarihinin netleşmesi gerekiyor. Zaten zaman kalmadı. Çünkü YSK'nin hazırlık yapabilmesi için üç ay gibi bir zamana ihtiyacı var. İhtimal ki bu ay içerisinde, belki bir ihtimal şubat ayı içerisinde tarih netleşir. Seçim tarihi netleşince kuvvetli ihtimal bizim de kararımız netleşir. O zaman paylaşırız."





"Hangi ittifaka kendinizi yakın görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Bakacağız. Zaman gösterecek" karşılığını verdi.



