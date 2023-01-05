Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da dikkat çeken görüşme: Hüda Par Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? /05 Ocak 2023 22:20

Saray'da dikkat çeken görüşme: Hüda Par Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'erken seçim' açıklamasının ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ağırladı.

SHABER3.COM

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan ile Yapıcıoğlu'nun saat 18.00'da gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ittifaka dahil olabiliriz" sözlerinin hatırlatılması ve bu görüşmenin bir ittifak görüşmesi olup olmadığının sorulması üzerine, bugün detaylı bir açıklama yapamayacağını söyledi. Erdoğan ile daha önce de görüştüklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi" diye konuştu.

"Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz demiştiniz" denilmesi üzerine Yapıcıoğu, birden fazla teklifin bulunduğunu aktardı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Seçim tarihi de konuşulmaya başlandı, karar aşamasına ne zaman gelirsiniz? Nasıl bir takvim işler?" sorularına karşılık, seçim tarihinin henüz netleşmediğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öyle anlaşılıyor ki seçim tarihi de yoğun bir şekilde konuşuluyor. Ne zaman seçim tarihi netleşir? Bu konuda bugünden bir şey söylemek mümkün değil ama görünen o ki seçim tarihinin netleşmesine çok uzun bir zaman kalmadı. Muhtemelen ocak veya şubat ayı içerisinde en geç seçim tarihinin netleşmesi gerekiyor. Zaten zaman kalmadı. Çünkü YSK'nin hazırlık yapabilmesi için üç ay gibi bir zamana ihtiyacı var. İhtimal ki bu ay içerisinde, belki bir ihtimal şubat ayı içerisinde tarih netleşir. Seçim tarihi netleşince kuvvetli ihtimal bizim de kararımız netleşir. O zaman paylaşırız."

"Hangi ittifaka kendinizi yakın görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Bakacağız. Zaman gösterecek" karşılığını verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'da dikkat çeken görüşme: Hüda Par Cumhur İttifakı'na... Sonraki Haber >>

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:13