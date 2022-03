Saray'ın adamı Kormaz Karaca, sahte fotoğrafla komplo teorisi üretti!

GÖRSEL DİZİDE YER ALAN VE ALMAYAN GÖRÜNTÜLERİN BİRLEŞİMİYLE OLUŞTURULMUŞ





Gerçek Gündem'ingöre, Rusya'nın ABD ve NATO'yla yaşadığı gerilimde yeni bir perde açarak başlattığı 'Ukrayna'yı işgali' özellikle sosyal medyada birçok komplo teorisine konu oldu. Bunların en popülerleri de, bazı bölümleri dünyayı ilgilendiren meselelerle örtüşen 'Simpsons' dizisi üzerinden ileri sürülenler.Son olarak dizinin geçmiş bir bölümünde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlediği ve nükleer füzenin üzerinde '5 Mayıs 2022' yazdığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Bu dezenformasyonu yayanlardan biri de, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Korkmaz Karaca oldu.Karaca'nın "Simpsonsların senasyosunu CIA mi yazıyor acaba?" diyerek bir komplo teorisi ileri sürmesi de dikkati çekti.'Simpsonlar’ın 5 Mayıs 2022’de Nükleer savaş tahmini' notuyla aktarılan görsel, The Simpsons dizisinde yer alan ve almayan görüntülerin bileşimiyle oluşturulmuş.Malumatfuruş, söz konusu görselle ilgilişu bilgileri veriyor :• Nükleer füzenin üzerinde 5 Mayıs 2022 yazmıyor.• Daha önce bu görsel 12 Nisan 2022 ve 4 Aralık 2022 iddiasıyla paylaşılmıştı.• Nükleer füzenin stok görsel olduğu, The Simpsons’tan bir kareye eklendiği ve üzerine tarih atıldığı anlaşılıyor.• Homer Simpson’ın elinde tüfek tuttuğu görsel The Simpsons’ın sosyal medya hesabında 'gaziler günü' için yapılan paylaşımdan alıntı.• Nükleer patlama sonucunda mantar şeklinde yükselen bulut ise 2 Mayıs 2010 günü yayınlanan 'To Surveil With Love' adlı 21. sezon 20. bölümden. Söz konusu bölümde, Homer’ın çantasındaki nükleer atığın bomba imha ekibince patlatılması sonucunda bu görüntü oluşmuştu.Öte yandan Korkmaz'ın da bir mensubu olduğu AKP'nin, kamuoyunun 'haberleşme özgürlüğüne büyük engel gelecek, sosyal medyaya sansür uygulanacak' endişelerinin yükseldiği bir dönemde 'dezenformasyonla mücadele' adı altında yürüttüğü yasa teklifi çalışmaları devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çalışmanın 'önemini' şöyle anlatıyordu:"Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında dünyanın gelişmiş demokrasileri teyakkuz halindedir. Dezenformasyon milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır."