Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın içinden Peker yorumu: Binde biri bile doğruysa felakettir /12 Mayıs 2021 19:45

Saray'ın içinden Peker yorumu: Binde biri bile doğruysa felakettir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Sedat Peker’in YouTube kanalında ortaya attığı iddialarla ilgili konuştu. Deutsche Welle Türkçe’den Değer Akal’ın sorularını cevaplayan Çiçek, savcıların harekete geçmesi gerektiğini anlattı. "İddiaların binde biri bile doğruysa felakettir" dedi.

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Cemil Çiçek, şu ifadeleri kullandı: “İddiaların binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış. Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lazım. Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Suç teşkil eden bir şey varsa, evvela yargı makamlarının harekete geçmesi lazım.”
 
"YARGI GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ"

“Bu bahsedilen konular şikayete bağlı suçlar değil. Ceza hukukumuzda şikayete bağlı suçların sayısı Avrupa Birliği süreciyle alakalı olarak azaltılmıştır. Savcılar, bu iddialar hakkında haberdar oldukları an itibariyle, bu iddialarla ilgili soruşturma başlatmaları gerekiyor. Basında yeteri kadar yer buldu, görmüşlerdir… Suç varsa iddianame tanzim edilir, suç yoksa takipsizlik kararı verir. İddialar doğru değilse de elbette biz gereğinin yapıldığını görür, ‘yalanmış, esası yokmuş’ deriz. Ama yargının görevini yerine getirmesi gerekir.”
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