ABD'de 124 emekli general ve amiralden Biden karşıtı bildiri

"Halkın iradesini doğru yansıtan adil ve dürüst seçimler olmazsa Anayasal Cumhuriyetimiz kaybolur” denilen emekli askerlerin bildirisinin devamında, “Seçim bütünlüğü, her vatandaş için bir yasal oy kullanılmasını ve sayılmasını gerektirir. Yasal oylar; Eyalet Yasama Meclisinin onayladığı resmi kimliklerdir. Bugün pek çok kişi, adil ve dürüst seçimlerden kaçınmak için bu tür sağduyulu kontrolleri ‘ırkçı’ olarak nitelendiriyor. Irksal terimler kullanmak zalimce bir sindirme, gözdağı taktiğidir. Ayrıca (toplumsal) bütünlüğün sağlanması için seçim sürecinde ‘Hukukun Üstünlüğü’ uygulanmalıdır.” ifadelerine yer veriliyor.







Euronews’in aktardığı habere göre, Mektup Başkomutan sıfatıyla Biden’ın ‘zihinsel ve fiziksel durumu’nu sorguluyor ve Meksika sınırı gibi ‘önemli’ konularda alarm verildiğini öne sürüyor.





Keza emekli askerler, Kongre liderlerini, “Kongre Binası çevresinde binlerce asker konuşlandırıp ABD ordusunu, siyasi piyon olarak kullanmakla” suçluyor.





Hatta grubun web sitesinde, emekli general ve amiraller, 1776’daki ülkenin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman olmadığı kadar bir Anayasal Cumhuriyet olarak hayatta kalma mücadelesi verildiği iddiasında bulunuyor.





BİLDİRİYE TEPKİLER





Bildiri Amerikan kamuoyunda duyulmaya başladıkça, orduda görevli ve emekli askerler bildiriyi eleştiriyor.





Biden’ın 2020 seçimlerini çaldığını, seçimlerin Biden lehine değiştirildiğini ve ülkenin ‘derin bir tehlike’ içerisinde olduğunu ileri süren süren ve kendini “Flag Officers 4 America” olarak tanıtan grubun bildirisinin ardından çok sayıda muvazzaf ve emekli asker, söz konusu mektuba sert tepki gösterdi. Askerler, ordunun partizan bir sürece çekilmesinin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.





Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir donanma subayı, bildiriyi “rahatsız edici ve umursamaz” olarak nitelendirdi.





Sivil-asker ilişkileri uzmanı Jim Golby, mektubu, “Böylesine kaba ve bariz bir partizan saldırı için rütbeleri ve ordunun itibarını kullanmaları utanç verici bir çaba” olarak tanımladı.





Halen Hava Kuvvetleri Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak ders veren emekli albay Marybeth Ulrich, bildiriyi “anti-demokratik” olarak nitelendirdi.





Ayrıca Ulrich, “Seçimle ilgili büyük yalanı sürdürüyorlar. Aşırı olduğunu düşünüyorum. Çok anti-demokratik bir davranış.” dedi.





Amerika Birleşik Devletleri’nin 17’inci Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan emekli Amiral Mike Mullen, ‘sağcı Cumhuriyetçi konuşmalarıyla dolu’ olarak değerlendirdiği bildiriye “Orduya ve dolayısıyla ülkeye zarar veriyor.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.





Mullen, amiral ve generallerden hiçbirinin dört yıldızlığı olmadığını, imzacılar arasındaki en üst rütbenin üç yıldız olduğunu belirterek, emekli generalleri ciddiye almadığını belirtti.





Sivil-asker ilişkileri uzmanı Jim Golby de, “Bildirireki tek olumlu işaret, bu mektubu imzalayan subayların çoğunun neredeyse yirmi yıldır ordu dışında olması. Yakın zamanda emekli olan hiçbir asker, rütbelerini ve ordunun itibarını kullanmak için bu utanç verici çabaya katılmadı. Böylesine kaba ve bariz bir partizan saldırısı.” diye konuştu.



