Twitter'dan DM'ye sesli mesaj özelliği

Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin bugünden (12 Mayıs) itibaren Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandığı belirtildi.







Twitter’da sesli mesaj özelliği nasıl kullanılıyor, özellikleri neler?





Twitter’de mesaj atmak istediğiniz kişiyi belirliyorsunuz. Mesaj kutusuna girdikten sonra yeni açılan sağ alttaki mikrofona benzeyen ikona tıklayıp, iletmek istediğiniz sesli mesajı ikona basılı tutmak şartıyla kaydediyorsunuz. Sonra gönder tuşuna basıyorsunuz. Twitterdaki DM sesli mesaj özelliğinin 140 saniye sınırı var.





Whatsapp’taki sesli mesaj uygulamasının aynısı.





Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





“Bu, insanlara ister hareket halinde olsunlar ister yazacak çok fazla şey olsun, kendilerini net ve hızlı bir şekilde ifade etmeleri için daha fazla imkan sağlayacaktır. Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, hesap sahiplerinin kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmaları yeterlidir. Tamamlandığında durdur simgesine dokunarak kaydı göndermeden veya silmeden önce kayıtlarını dinleme seçeneğine sahip olurlar. Alternatif olarak, ses kaydı simgesini basılı tutarak ve konuşmayı bitirdikten hemen sonra göndermek için yukarı kaydırarak da hızlı gönderebilirler. Her kayıt için 140 saniyelik bir sınır vardır. Herkesi, sesli mesajları kullanarak kendileri için önemli olan şeyler hakkında özel sohbetler başlatmaya teşvik etmek istiyoruz. Özelliğimizin Türkiye ve Nijerya’da nasıl kullanıldığını görmeyi ve bu denemeyle ilgili geri bildirimleri almayı dört gözle bekliyoruz.”



