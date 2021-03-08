Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın kulağı telefonda: Muhakkak iki başkan görüşecektir /08 Mart 2021 14:42

Saray'ın kulağı telefonda: Muhakkak iki başkan görüşecektir

Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşme için "Muhakkak iki başkan görüşecektir" dedi. Kalın S-400'ler konusunda kararlılık mesajı vererek "Karar bir gecede alınmadı" ifadesini kullandı.

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Sözcü İbrahim Kalın S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve Biden ile Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kalın, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi alması nedeniyle ABD ile yaşanılan gerginliğe ilişkin, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin YPG ile ilişkilerine de değinen Kalın, "ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" değerlendirmesinde bulundu. 

ABD'de başkan seçilen Joe Biden göreve geldiği günden bu yana Erdoğan ile görüşmedi. Gözler bu görüşmeye çevrilmişken Kalın, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" dedi.
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