İmamoğlu ile İYİ Parti arasında mesaj polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek attığı Twitter mesajına Akşener'den açıklama geldi.





Bugün Ankara'da temaslarda bulunan Meral Akşener, "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. Hem Sayın İmamoğlu'nun hem Sayın Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. İkisi de fikir hürriyetidir. Sayın İmamoğlu'nun paylaşımını bizim arkadaşlarımızın çoğu da beğenmedi, haklıdırlar, fikirlerini ortaya koydular," dedi.





İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMI





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullanmıştı.







